Украина получит от США еще 1,25 млрд долларов безвозвратной помощи: куда направят средства — Finance.ua

Украина получит от США еще 1,25 млрд долларов безвозвратной помощи: куда направят средства Сегодня 12:05 — Казна и Политика

Украина получит от США еще 1,25 млрд долларов безвозвратной помощи: куда направят средства

Украина получит грант в размере 1,25 млрд долларов США в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«13 сентября заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова подписала Протокол переговоров по привлечению в госбюджет гранта в размере 1,25 млрд долларов США от Соединенных Штатов Америки в рамках Проекта Всемирного банка „Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине“ (Peace in Ukraine)», — говорится в сообщении.

Куда направят средства

Средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также работающих на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг (государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования).

«Неизменная и действенная поддержка Всемирного банка позволила правительству Украины выполнять основные государственные функции на национальном и региональном уровнях, в том числе решать неотложные социальные вопросы по поддержке населения», — отметила Зыкова.

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Благодаря проекту Peace in Ukraine Министерство финансов Украины привлекло грантов и займов на общую сумму 19,5 млрд долларов США и 1,44 млрд евро, из которых 17,97 млрд долларов США — гранты.

В Минфине добавили, что в ближайшее время ожидается подписание Соглашения об указанном гранте Целевого фонда многих доноров между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) и перевод средств в государственный бюджет Украины.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов Украины надеется на принятие промежуточного бюджета США в ближайшее время и получение до конца текущего года еще $3,3 млрд для покрытия дефицита украинского госбюджета;

впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину США передадут Украине конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы;



по состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 40 387,2 млн долл. США. В августе они снизились на 3,2%

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