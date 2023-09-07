Вперше з початку війни: США передадуть Україні гроші російських олігархів — Finance.ua

Вперше з початку війни: США передадуть Україні гроші російських олігархів Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну США передадуть Україні конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, наголосивши при цьому, що «ті, хто сприяли агресивній війні путіна, повинні заплатити за це».

«Ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів», — заявив Блінкен.

Йдеться про 5,4 млн доларів, які планують направити на підтримку та реабілітацію ветеранів. Кошти будуть передані Україні в рамках допомоги, про яку оголосив Блінкен.

Блінкен також зазначив, що США чинять міжнародний тиск на Росію, щоб вона повернулася до «Чорноморської зернової ініціативи».

Крім того, США працюють з Україною над створенням альтернативних маршрутів для постачання зерна до інших країн. Держсекретар запевнив у незмінності позиції США щодо допомоги Україні.

«Моє послання сьогодні від імені президента США Байдена до українського народу таке: так само, як ми підтримували вас, щоб забезпечити виживання вашої нації протягом останніх 20 місяців, ми підтримуватимемо вас, поки ви визначаєте своє майбутнє і відновлюєте вільну, життєстійку, процвітаючу Україну», — підсумував він.

Наприкінці 2022 року в США ухвалили низку важливих змін до законодавства. Завдяки цим змінам активи, конфісковані в осіб, причетних до російської агресії, можуть бути спрямовані на підтримку України.

4 лютого 2023 року вперше в історії було погоджено передачу конфіскованих російських активів на користь відновлення української держави.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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