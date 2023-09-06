Міжнародні резерви склали 40,4 млрд дол. США за підсумками серпня — НБУ — Finance.ua
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Міжнародні резерви склали 40,4 млрд дол. США за підсумками серпня — НБУ

Казна та Політика
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Міжнародні резерви склали 40,4 млрд дол. США за підсумками серпня — НБУ
Міжнародні резерви склали 40,4 млрд дол. США за підсумками серпня — НБУ
Станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, склали 40 387,2 млн дол. США. У серпні вони знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів. Про це повідомили в НБУ.
Загалом упродовж серпня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.
По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України
У серпні 2023 року Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 453,8 млн дол. США та викупив до резервів — 4,5 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 2 449,3 млн дол. США.
По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 1 664,4 млн дол. США. З цієї суми:
  • 1 632,9 млн дол. США — макрофінансова допомога від ЄС;
  • 21,9 млн дол. США — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 306,5 млн дол. США, з яких 169,1 млн дол. США — боргу перед Світовим банком, 63,7 млн дол. США — за обслуговування та погашення валютних ОВДП, решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 379,6 млн дол. США.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)
У серпні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 120,5 млн дол. США.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.
Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:
  • не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, — попередні дані;
  • не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, — уточнені дані.
Уточнені дані можна переглянути за посиланням.

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За матеріалами:
Finance.ua
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