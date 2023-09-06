Міжнародні резерви склали 40,4 млрд дол. США за підсумками серпня — НБУ Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Міжнародні резерви склали 40,4 млрд дол. США за підсумками серпня — НБУ

40 387,2 млн дол. США. У серпні вони знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів. Про це Станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, склалиУ серпні вонидля покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів. Про це повідомили в НБУ.

Загалом упродовж серпня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України

У серпні 2023 року Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 453,8 млн дол. США та викупив до резервів — 4,5 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 2 449,3 млн дол. США.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 1 664,4 млн дол. США. З цієї суми:

1 632,9 млн дол. США — макрофінансова допомога від ЄС;

21,9 млн дол. США — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 306,5 млн дол. США, з яких 169,1 млн дол. США — боргу перед Світовим банком, 63,7 млн дол. США — за обслуговування та погашення валютних ОВДП, решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 379,6 млн дол. США.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У серпні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 120,5 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, — попередні дані;

не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, — уточнені дані.

Уточнені дані можна переглянути за посиланням

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