Еще $600 млн: Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине — Finance.ua

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Еще $600 млн: Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

Казна и Политика
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Еще $600 млн: Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине
Еще $600 млн: Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине
Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины, который должен обеспечить его потребности на поле боя.
Об этом сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.
Пакет стоимостью 600 миллионов долларов предоставляется в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI). Он будет содержать оборудование для усиления системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и другие средства.
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В частности, в новый пакет военной помощи от США вошли:
  • оборудование для поддержки и укрепления систем противовоздушной обороны Украины;
  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 105-мм артиллерийские снаряды;
  • средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;
  • боеприпасы для разминирования и уничтожения помех;
  • оборудование для разминирования;
  • поддержка и оборудование для тренировок, технического обслуживания и деятельности.
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Напомним, 6 сентября США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи стоимостью 175 миллионов долларов, в который, в частности, вошли боеприпасы с обедненным ураном.
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил, что Вашингтон выделит для помощи Украине более миллиарда долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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