Еще $600 млн: Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине — Finance.ua

Еще $600 млн: Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Еще $600 млн: Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины, который должен обеспечить его потребности на поле боя.

Об этом сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.

Пакет стоимостью 600 миллионов долларов предоставляется в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI). Он будет содержать оборудование для усиления системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и другие средства.

В частности, в новый пакет военной помощи от США вошли:

оборудование для поддержки и укрепления систем противовоздушной обороны Украины;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

105-мм артиллерийские снаряды;

средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;

боеприпасы для разминирования и уничтожения помех;

оборудование для разминирования;

поддержка и оборудование для тренировок, технического обслуживания и деятельности.

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Напомним, 6 сентября США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи стоимостью 175 миллионов долларов, в который, в частности, вошли боеприпасы с обедненным ураном.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил, что Вашингтон выделит для помощи Украине более миллиарда долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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