Еще $600 млн: Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине — Finance.ua

Еще $600 млн: Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине
Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины, который должен обеспечить его потребности на поле боя.
Об этом сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.
Пакет стоимостью 600 миллионов долларов предоставляется в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI). Он будет содержать оборудование для усиления системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и другие средства.
В частности, в новый пакет военной помощи от США вошли:
- оборудование для поддержки и укрепления систем противовоздушной обороны Украины;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 105-мм артиллерийские снаряды;
- средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;
- боеприпасы для разминирования и уничтожения помех;
- оборудование для разминирования;
- поддержка и оборудование для тренировок, технического обслуживания и деятельности.
Напомним, 6 сентября США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи стоимостью 175 миллионов долларов, в который, в частности, вошли боеприпасы с обедненным ураном.
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил, что Вашингтон выделит для помощи Украине более миллиарда долларов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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