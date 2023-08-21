США продлили статус временной защиты для украинцев до апреля 2025 года — Finance.ua

США продлили статус временной защиты для украинцев до апреля 2025 года Сегодня 11:36 — Личные финансы

США продлили статус временной защиты для украинцев до апреля 2025 года

Министерство внутренней безопасности США продлило на 18 месяцев — с 20 октября 2023 года по 19 апреля 2025 года — действие статуса временной защиты (temporary protected status, TPS) для граждан Украины из-за продолжения вооруженного конфликта и чрезвычайных условий в самой Украине, препятствующих безопасному возвращению.

Также, как отмечено в сообщении ведомства, право на обретение такого статуса имеют граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие в стране до начала войны, въехавшие в США до 16 августа 2023 года.

Кроме того, сообщается, что украинские граждане, которые находятся в США как студенты с учебной визой категории F-1, теперь смогут запросить разрешение на трудоустройство, работать больше часов во время учебы и сократить свою учебную нагрузку, продолжая сохранять свой иммиграционный статус.

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«Военное вторжение россии в Украину и возникший в результате гуманитарный кризис требуют, чтобы США продолжали обеспечивать безопасность и защиту украинцев, которые, возможно, не смогут вернуться в свою страну. Мы продолжим оказывать поддержку гражданам Украины посредством этой временной формы гуманитарной помощи», — заявил министр Алехандро Майоркас.

Продление действия TPS позволит примерно 26 тысячам нынешних получателей статуса сохранить его, если они продолжат отвечать квалификационным требованиям для него.

Также, согласно оценке МВБ США, право на участие в этой программе могут иметь еще около 166,7 тысяч человек: это количество включает украинцев и лиц без гражданства из Украины, которые находятся в США в неиммиграционном статусе или без законного иммиграционного статуса.

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Те, кто уже получил TPS и хотят продлить его, должны своевременно перерегистрироваться в течение 60-дневного периода — с 21 августа по 20 октября текущего года во избежание вынужденного перерыва в наличии этого статуса и разрешения на работу. При этом, учитывая загрузку, американские власти решили автоматически продлить разрешения на работу для таких перерегистрированных лиц.

«Признавая, что не все перерегистрированные лица могут получить новый документ о разрешении на работу (employment authorization document) до истечения срока действия их текущего EAD, Служба гражданства и иммиграции США автоматически продлевает выданные ранее EAD до 19 октября 2024 года», — говорится в сообщении.

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Тем же, кто уже подал в Службу гражданства и иммиграции форму I-821 (заявление на получение TPS) или форму I-765 (заявление на разрешение на работу) раньше, не нужно делать это повторно. Если их уже поданная заявка будет одобрена, соответствующие документы будут действовать до 19 апреля 2025 года. Более подробная информация о подаче этих заявлений доступна на сайте ведомства

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