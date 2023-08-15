Украина просит США продлить ленд-лиз на 2024 год — Finance.ua

Украина просит США продлить ленд-лиз на 2024 год Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Украина просит США продлить ленд-лиз на 2024 год

Конгресс США несколько раз принимал изменения в бюджет и выделял Украине помощь по трем основным военным программам. Но должен оставаться и четвертый инструмент — ленд-лиз.

Об этом говорится в интервью посла Украины в Вашингтоне Оксаны Маркаровой госкомпании « Суспільне ».

Президент Байден подал новые изменения в бюджет, дополнительное финансирование для Украины. Мы очень надеемся, что нам удастся убедить Конгресс, и Конгресс нас поддержит и примет их, но если нет, то мы не можем оказаться в ситуации, когда вообще не будет никакой возможности у Соединенных Штатов выделять нам оружие", — сказала она.

Поэтому, по словам Маркаровой, важно, чтобы закон о ленд-лизе, который завершается в конце сентября, оставался как четвертый инструмент возможной помощи.

«Поданы поправки в закон NDA, это так называемый военный бюджет, который уже был рассмотрен в июле. Поправка в Палате представителей о продлении ленд-лиза на весь 2024 год уже прошла: в Сенате она подана, и мы ждем, когда будет так называемая конференция между Палатой представителей и Сенатом, на которой будет решена синхронизация двух законопроектов», — добавила посол.

Посол объяснила, почему важно, чтобы Конгресс США продлил действие закона о ленд-лизе.

«Мы не покупаем само оружие, которое выделяется США, но бюджетные правила здесь четко работают, поэтому Пентагон для выделения нам оружия должен иметь на это полномочия. Если эти полномочия закончатся, тогда следующий вариант сегодня будет — подписывать договоры аренды или лизинга, применить акт о ленд-лизе и получать то же самое, что есть в программе PDA президентских выделений по этому акту. Именно поэтому он очень важен», — объяснила Маркарова.

По словам Маркаровой, в Конгрессе по просьбе Украины вносят поправку о продлении ленд-лиза, но американские законодатели также понимают и четко высказывают, что «приоритет сейчас — продолжение этой бюджетной помощи».

«На сегодняшний день изменениями в бюджет за два года уже конгрессом выделено 113 млрд долларов для Украины, а также связанные с нашей войной для восточного фланга НАТО и других стран и 66 млрд долларов мы уже получили. Для нас тоже приоритет — максимальные изменения в бюджет и помощь. Однако мы очень хотим иметь этот акт о ленд-лизе как четвертый инструмент, который в случае чего мы тоже можем применить, поэтому мы просим, ​​чтобы он был продлен», — сказала посол.

По ее словам, если в Конгрессе возникнут дискуссии о помощи и если они продлятся несколько месяцев, то возникнет перерыв между средствами, которые уже исчерпаны и которые еще только будут выделены.

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Мы не можем себе позволить эту паузу. Поэтому даже, беря в аренду и в лизинг, это обязательства, которые мы будем отражать у себя в балансе, это то, что нужно будет возвращать и компенсировать, но если будет вариант: нет оружия или оружие в аренду, конечно, мы будем брать ее в аренду", — подчеркнула Маркарова.

Справка Finance.ua:

закон о ленд-лизе был подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года. Среди прочего он расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставке военной помощи Украине. Фактически позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.

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borgexpert По материалам:

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