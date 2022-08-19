«Цифровой ленд-лиз» для Украины — что предполагает Сегодня 08:32 — Казна и Политика

«Цифровой ленд-лиз» для Украины — что предполагает

На конференции в швейцарском городе Лугано глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал диджитал-часть плана послевоенного восстановления Украины Digital for freedom. В Лугано была совместная встреча с такими компаниями как Microsoft, ІВМ, Amazon. Пока переговоры продолжаются.

интервью Finance.ua руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник рассказал детали «Цифрового ленд-лиза» для Украины.

«Цифровой ленд-лиз — это возможность стать частью диджитал-революции: компании могут либо протестировать свои технологии на государственном уровне, либо проинвестировать в цифровизацию кономики. Ни в какой другой стране мира такой возможности в таком масштабе не будет. То есть это инвестиции в значительные достижения в цифровой сфере, которые могут изменить ситуацию в целой стране и стать опытом для мира. Это совершенно новый формат, когда компании играют такую же роль, как, условно, Соединенные Штаты, предоставляющие нам технику и оружие», — пояснил Баник.

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«Рывок, который мы сделали с „Дія“, дает устойчивое понимание в мире, что мы сейчас — цифровизирующееся государство № 1. Много лет это место занимала Эстония», — добавил он.

Идея Михаила Федорова с Digital for Freedom состоит в том, что компании могут инвестировать в разные сферы в Украине, которые им больше импонируют. С одной стороны, это инвестиция в страну, которая борется за свободу во всем мире, а с другой — новейшие кейсы для компаний, потому что никто в мире сейчас такой рывок цифровизации не делает. Они затем могут использовать этот опыт для других стран.

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«Кстати, некоторые другие страны совершили рывок 20-40 лет назад и остановились. И сегодня остаются на этом уровне. Только сейчас они начинают как-то шевелиться», — добавил чиновник.

По его словам, Эстония 15 лет назад совершила большой рывок в обмене данными между реестрами, в цифровизации и запуске портала государственных услуг.

«А сейчас мы делимся опытом друг с другом на равных», — объясняет он, добавив, что Украина сделала ставку на мобильное приложение, а 15 лет назад у Эстонии точно не стояла задача переходить в мобильные приложения, поэтому они сделали то, что их устраивало на то время.

«То же Великобритания и Новая Зеландия. Они сделали хороший рывок по цифровизации. Собственно, по доступности — accessibility для людей с инвалидностью. Но опять же у Великобритании те же проблемы: мобильных продуктов нет. Украина становится № 1. Наша философия работы — мы, как стартап, работаем так же быстро, результаты, которые мы дали, уже ощутимы для людей, но они не покрывают 100% жизненных ситуаций, только основные, поэтому есть еще куда развиваться», — говорит Баник.

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