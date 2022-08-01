Регистрация в отелях теперь доступна в «Дія» — Finance.ua

Регистрация в отелях теперь доступна в «Дія» Сегодня 11:32 — Личные финансы

Регистрация в отелях теперь доступна в «Дія»

«Дія» на своей официальной странице в Instagram сообщает о запуске нового сервиса для гостиниц. Дія.QR и шеринг документов оставили бумажные бланки позади. Теперь регистрация гостей в отеле займет всего несколько минут.

Шеринг документов

Шеринг в «Дія» — это процесс получения отелем копий цифровых документов гостя, подписанных его личной электронной подписью. Они передаются в формате PDF-файлов и автоматически заполняют поля в системе отеля при регистрации гостя.

Подключить шеринг к системе отель может самостоятельно или с помощью сервисов Servio HMS или EasyMS.

Шеринг делится на офлайн и онлайн.

Как работает офлайн-шеринг:

в приложении «Дія» гость выбирает необходимый документ и открывает штрихкод на обратной стороне;

работник гостиницы сканирует данный код или вводит в систему 13-значный код, размещенный под штрихкодом;

после этого гость получает запрос от отеля на шеринг документов и подтверждает его в приложении с помощью «Дія.Підпис»;

отель получает копии документов гостя, которые поступают в систему отеля и автоматически заполняют необходимые для поселения бланки.



Онлайн-шеринг. Выбирая соответствующий раздел на сайте или в приложении, гость подтверждает запрос на онлайн-шеринг документов. И все, следующий этап — получить ключ от своего номера. Преимуществом данного сервиса является то, что даже не нужно иметь рецепцию для регистрации гостей.

Как это работает в «Дія.QR»:

на портале «Дія» отель создает собственный QR-код, который размещает на рецепции;

гость из приложения «Дія» сканирует данный код и подтверждает запрос на передачу копий своих цифровых документов гостинице;



в смартфоне гостя автоматически создается email с полным пакетом копий цифровых документов, а в поле получателя уже указан электронный адрес отеля;



гость отправляет гостинице все необходимые для поселения документы на почту.



Удобные сервисы от !Дія" нацелены на создание комфортных условий для гостей и облегчение работы владельцам гостиниц.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.