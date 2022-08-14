Как заказать справку о доходах на портале «Дія» — Finance.ua
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Как заказать справку о доходах на портале «Дія»

Личные финансы
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Как заказать справку о доходах на портале «Дія»
Как заказать справку о доходах на портале «Дія»
При оформлении жилищной субсидии или получении кредита или визы в другую страну необходима справка о доходах. Ее можно заказать в несколько кликов на портале «Дія».

Как это сделать:

  • войдите в личный кабинет гражданина на diia.gov.ua (https://diia.gov.ua/services/dovidka-pro-dohodi);
  • выберите период, за который вы хотите получить информацию;
  • отправьте запрос;
  • на электронный ящик вам придет сообщение о готовом результате.
Формирование справки может занять до 30 минут. Загрузить справку можно в разделе «Документы» в личном кабинете на портале «Дія».
Специалисты отмечают, что данные в Государственном реестре физических лиц обновляются только в начале каждого квартала, поэтому справка, созданная в разные периоды времени, может содержать разную информацию.
Зачем может потребоваться справка о доходах:
  • проверить себя перед подачей ежегодной декларации;
  • узнать, что есть в налоговой относительно ваших доходов;
  • для подтверждения доходов при подаче на визу;
  • при любых других запросах, для банков, финмониторинга.

Справка Finance.ua:

  • в Министерстве цифровой трансформации планируют добавить в приложение «Дія» пенсионное удостоверение и возможность приобретения облигаций;
  • кроме того, в Минцифры работают над упрощением процедуры оформления разрешения для ребенка на выезд за границу. Вскоре такую справку можно будет получить с помощью нескольких кликов в «Дія».
По материалам:
Finance.ua
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