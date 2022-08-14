Как заказать справку о доходах на портале «Дія» — Finance.ua

Как заказать справку о доходах на портале «Дія»
При оформлении жилищной субсидии или получении кредита или визы в другую страну необходима справка о доходах. Ее можно заказать в несколько кликов на портале «Дія».
Как это сделать:
- войдите в личный кабинет гражданина на diia.gov.ua (https://diia.gov.ua/services/dovidka-pro-dohodi);
- выберите период, за который вы хотите получить информацию;
- отправьте запрос;
- на электронный ящик вам придет сообщение о готовом результате.
Формирование справки может занять до 30 минут. Загрузить справку можно в разделе «Документы» в личном кабинете на портале «Дія».
Специалисты отмечают, что данные в Государственном реестре физических лиц обновляются только в начале каждого квартала, поэтому справка, созданная в разные периоды времени, может содержать разную информацию.
Зачем может потребоваться справка о доходах:
- проверить себя перед подачей ежегодной декларации;
- узнать, что есть в налоговой относительно ваших доходов;
- для подтверждения доходов при подаче на визу;
- при любых других запросах, для банков, финмониторинга.
Справка Finance.ua:
- в Министерстве цифровой трансформации планируют добавить в приложение «Дія» пенсионное удостоверение и возможность приобретения облигаций;
- кроме того, в Минцифры работают над упрощением процедуры оформления разрешения для ребенка на выезд за границу. Вскоре такую справку можно будет получить с помощью нескольких кликов в «Дія».
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