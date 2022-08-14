Как заказать справку о доходах на портале «Дія» — Finance.ua

Как заказать справку о доходах на портале «Дія» Сегодня 09:33 — Личные финансы

Как заказать справку о доходах на портале «Дія»

При оформлении жилищной субсидии или получении кредита или визы в другую страну необходима справка о доходах. Ее можно заказать в несколько кликов на портале «Дія».

Как это сделать:

войдите в личный кабинет гражданина на diia.gov.ua (https://diia.gov.ua/services/dovidka-pro-dohodi);

выберите период, за который вы хотите получить информацию;



отправьте запрос;

на электронный ящик вам придет сообщение о готовом результате.



Формирование справки может занять до 30 минут. Загрузить справку можно в разделе «Документы» в личном кабинете на портале «Дія».

Специалисты отмечают, что данные в Государственном реестре физических лиц обновляются только в начале каждого квартала, поэтому справка, созданная в разные периоды времени, может содержать разную информацию.

Зачем может потребоваться справка о доходах:

проверить себя перед подачей ежегодной декларации;

узнать, что есть в налоговой относительно ваших доходов;



для подтверждения доходов при подаче на визу;



при любых других запросах, для банков, финмониторинга.



Справка Finance.ua:

в Министерстве цифровой трансформации планируют добавить в приложение «Дія» пенсионное удостоверение и возможность приобретения облигаций;

кроме того, в Минцифры работают над упрощением процедуры оформления разрешения для ребенка на выезд за границу. Вскоре такую справку можно будет получить с помощью нескольких кликов в «Дія».

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