У «Дію» планують додати пенсійне посвідчення та можливість придбати облігації — Finance.ua
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У «Дію» планують додати пенсійне посвідчення та можливість придбати облігації

Особисті фінанси
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У «Дію» планують додати пенсійне посвідчення та можливість придбати облігації
У «Дію» планують додати пенсійне посвідчення та можливість придбати облігації
У Міністерстві цифрової трансформації планують додати у застосунок «Дія» пенсійне посвідчення, можливість придбати облігації.
Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.
«Ми працюємо над появою пенсійних посвідчень: за віком, за інвалідність та за вислугою років. Це важливо, оскільки багато людей не має ID-картки чи закордонного біометричного паспорта, а паспорт-книжечку ми відобразити (у Дії. — Ред.) не можемо», — сказав він.
Банік зазначив, що також у застосунку буде додана можливість придбати облігації.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно удосконалять функціонал застосунку «Дія» для внутрішньо переміщених осіб.

Довідка Finance.ua:

  • раніше в «Дії» повідомляли про запуск нового сервісу для готелів. Дія.QR та шеринг документів залишили паперові бланки позаду. Відтепер реєстрація гостей в готелі займе лише декілька хвилин;
  • протягом місяця в Дії зʼявиться близько 10 нових послуг та документів, зокрема — повернеться можливість «поділитися» техпаспортом, а у документів зʼявиться англійський переклад.
До речі, англійська сьогодні необхідна для успішної кар’єри. І якщо потрібно швидко та якісно вивчити іноземну мову, радимо звернути увагу на міжнародну мережу шкіл англійської мови Speak Up. Спілкування лише англійською, доступ до навчання з будь-якої точки світу, гнучкість у реалізації особистого плану навчання — це те, що допоможе добре прокачати свою англійську.
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За матеріалами:
Укрінформ
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