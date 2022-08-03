У «Дію» планують додати пенсійне посвідчення та можливість придбати облігації — Finance.ua

У «Дію» планують додати пенсійне посвідчення та можливість придбати облігації Вчора 16:12 — Особисті фінанси

У «Дію» планують додати пенсійне посвідчення та можливість придбати облігації

У Міністерстві цифрової трансформації планують додати у застосунок «Дія» пенсійне посвідчення, можливість придбати облігації.

Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

«Ми працюємо над появою пенсійних посвідчень: за віком, за інвалідність та за вислугою років. Це важливо, оскільки багато людей не має ID-картки чи закордонного біометричного паспорта, а паспорт-книжечку ми відобразити (у Дії. — Ред.) не можемо», — сказав він.

Банік зазначив, що також у застосунку буде додана можливість придбати облігації.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно удосконалять функціонал застосунку «Дія» для внутрішньо переміщених осіб.

Довідка Finance.ua:

раніше в «Дії» повідомляли про запуск нового сервісу для готелів. Дія.QR та шеринг документів залишили паперові бланки позаду. Відтепер реєстрація гостей в готелі займе лише декілька хвилин;

протягом місяця в Дії зʼявиться близько 10 нових послуг та документів, зокрема — повернеться можливість «поділитися» техпаспортом, а у документів зʼявиться англійський переклад.

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Укрінформ За матеріалами:

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