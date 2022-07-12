У додатку Дія з'явиться до десяти нових послуг — Finance.ua

У додатку Дія з'явиться до десяти нових послуг Вчора 11:15 — Особисті фінанси

У додатку Дія з'явиться до десяти нових послуг

Протягом місяця в Дії зʼявиться близько 10 нових послуг та документів, зокрема — повернеться можливість «поділитися» техпаспортом, а у документів зʼявиться англійський переклад.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Зараз у нас готові до запуску близько 10 нових послуг та документів у Дії. Протягом місяця вони зʼявляться у вашому застосунку», — повідомив міністр.

За його словами, вже цього тижня у бета-тесті з’явиться електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання.

«На черзі тестування військових облігацій та перших послуг єНотаріату. Невдовзі відновлюємо в застосунку „шеринг техпаспорта“. Ви знову зможете в декілька кліків пошерити документ із близькою людиною, яка користується вашим авто», — додав Федоров.

Він нагадав, що послугу «шеринг техпаспорта» запустили у лютому, але через війну були вимушені тимчасово зупинити її роботу.

«Робимо черговий крок до міжнародної інтеграції Дії. Ваші цифрові документи в застосунку незабаром матимуть переклад англійською», — підсумував віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації.

Довідка Finance.ua:

команда МОН працює над впровадженням електронних документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку «Дія»;

один із батьків зможе дати дозвіл на виїзд дитини до 16 роківза кордон онлайн. Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити через Дію;



раніше у «Дію» додали можливість отримати виписку про місце проживання за спрощеною процедурою.



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