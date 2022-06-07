Витяг про місце проживання можна отримати через «Дію» (інструкція) — Finance.ua

Витяг про місце проживання можна отримати через «Дію» (інструкція)

Вчора 11:02 — Особисті фінанси

Витяг про місце проживання можна отримати через «Дію» (інструкція)

Українці зможуть отримати виписку про місце проживання за спрощеною процедурою за допомогою порталу «Дія».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайл Федоров в Telegram.

«Цифровізували одну з найпопулярніших довідок серед українців — витяг про місце проживання. Його вже можна отримати на порталі Дія всього за 1 хв», — написав міністр.

Як отримати послугу

Онлайн:

1. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

2. Перевірте коректність особистих даних у профілі користувача, оновіть їх за необхідності.

3. Виберіть послугу «Витяг з реєстру територіальної громади».

4. Перевірте інформацію про місце проживання. Якщо все правильно — сформуйте витяг.

Витяг формується відповідно до відомостей вашої територіальної громади. Ці дані отримуються з відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби України.

Офлайн:

Щоб отримати витяг — зверніться до органу реєстрації за вашою адресою, або до ЦНАПу.

Ви отримаєте витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання.

Довідка Finance.ua:

раніше на порталі «Дія» запрацювала послугу декларування для бізнесу, яка замінить собою отримання дозвільних документів на кшталт ліцензій, сертифікатів, свідоцтв, посвідчень та висновків;

Словаччина, Болгарія та Молдова хочуть повторити успіх «Дії» та впровадити такий застосунок;



у додатку «Дія» запустили нову функцію, яка дозволить українцям віддалено надіслати документи до суду або дистанційно взяти участь у судовому засіданні.

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