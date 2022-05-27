На порталі "Дія" запустили електронні декларації для бізнесу — Finance.ua

На порталі "Дія" запустили електронні декларації для бізнесу

Вчора 12:01 — Особисті фінанси

На порталі «Дія» запрацювала послугу декларування для бізнесу, яка замінить собою отримання дозвільних документів на кшталт ліцензій, сертифікатів, свідоцтв, посвідчень та висновків.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

374 види різних дозвільних документів. Послуга має назву єДекларація і, за словами Федорова, на час воєнного стану замінитьрізних дозвільних документів.

«Якщо ви власник маленької кавʼярні, то раніше вам потрібно було сходити в 6 різних держорганів та зібрати близько 25 паперових документів: дозвіл на зовнішню рекламу, ліцензію на право роздрібної торгівлі та інші. Цей бюрократичний квест тривав до 75 днів. У „Дії“ це один електронний документ за 3 хвилини», — розповів міністр.

Хто нею може скористатися? Електронну декларацію можуть подати вже діючі ФОПи або керівники юридичних осіб. Наприклад, власники бізнесу, в яких закінчився термін дії дозвільних документів, ФОПи, які через війну змінили місце ведення бізнесу, та підприємці, які змінили вид діяльності.

Така декларація не потребує розгляду чиновників — можна одразу почати працювати, а не чекати рішення 10 днів.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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