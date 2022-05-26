Застосунок «Дія» хочуть впровадити три країни — Федоров — Finance.ua

Застосунок «Дія» хочуть впровадити три країни — Федоров

Вчора 09:42 — Світ

Словаччина, Болгарія та Молдова хочуть повторити успіх «Дії» та впровадити такий застосунок.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Після завершення офіційної частини Diia Summit особисто зустрівся з міністрами цифрової трансформації Латвії, Словаччини, Болгарії, Молдови, Словенії, Фінляндії та Канади. Обговорювали враження міжнародних партнерів від Дії та майбутні спільні ініціативи. Адже зараз наша команда активно працює над тим, щоб застосунок „Дія“ став міжнародним. А українці змогли із цифровими документами в застосунку подорожувати між країнами та використовувати у всіх життєвих ситуаціях за кордоном», — розповів він.

За його словами, Молдова вже зараз ухвалює необхідні законодавчі зміни для визнання «Дії». З Польщею команда застосунку реалізує технічну інтеграцію для відображення українських документів у їхньому застосунку.

«Вдячний за те, що всі міністри висловили готовність швидко інтегрувати цифрові документи в Дії до національних систем. Принаймні три країни — Словаччина, Болгарія та Молдова — хочуть повторити успіх „Дії“ та впровадити такий застосунок у своїх країнах, а віцепрем’єрка Словаччини запропонувала зробити наступний міжнародний Diia Summit у Братиславі», — наголосив Федоров.

За його словами, українська сторона з Молдовою та Фінляндією окремо обговорили спільний фронт протидії російській інформаційній та кіберагресії, адже саме ці країни є імовірними цілями країни-агресора.

«З кожним міністром ми узгодили чіткі спільні цифрові проєкти, серед них: участь у відкритих конкурсах програми Digital Europe, реалізація сервісу e-delivery для громадян, взаємне визнання електронних підписів, дистанційне навчання, кіберзахист та протидія пропаганді. З великою цікавістю послухав про досвід Латвії — єдиної країни ЄС, яка дійсно запровадила повністю декларативне місце проживання. Так, у перший тиждень десятки тисяч латишів прописалися в Палаці Президента, але зараз все працює чітко», — зауважив міністр.

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