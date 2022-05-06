В "Дії" з'явилася нова послуга для ФОПів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В "Дії" з'явилася нова послуга для ФОПів

Вчора 11:01Особисті фінанси
1587
Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, запустили нову послугу для підприємців на порталі Дія.
Тепер можна внести зміни до прізвища, ім’я, по батькові та місцезнаходження ФОП онлайн.
Що це дає. Не потрібно йти до міської ради, ЦНАП чи нотаріуса, чекати в черзі, заплатити 250 грн, щоб подати заяву, та знову чекати кілька діб доки її опрацюють.
Розширена послуга на порталі Дія виглядає так:
•‎ декілька хвилин на заповнення заяви
•‎ доба на її розгляд
•‎ 190 грн замість 250 грн.
Переходьте за посиланням https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop та змінюйте дані про свій ФОП онлайн.

Дізнавайтесь першими все про курси валют на Finance.ua 💶

Послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції за підтримки Програми EGAP фонду Східна Європа.

Довідка Finance.ua:

  • На порталі «Дія» з’явилося чергове оновлення: тепер підприємці зможуть отримати 6500 гривень за працевлаштування кожної внутрішньо переміщеної особи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.