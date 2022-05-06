В "Дії" з'явилася нова послуга для ФОПів — Finance.ua

В "Дії" з'явилася нова послуга для ФОПів

Вчора 11:01 — Особисті фінанси

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, запустили нову послугу для підприємців на порталі Дія.

Тепер можна внести зміни до прізвища, ім’я, по батькові та місцезнаходження ФОП онлайн.

Що це дає. Не потрібно йти до міської ради, ЦНАП чи нотаріуса, чекати в черзі, заплатити 250 грн, щоб подати заяву, та знову чекати кілька діб доки її опрацюють.

Розширена послуга на порталі Дія виглядає так:

•‎ декілька хвилин на заповнення заяви

•‎ доба на її розгляд

•‎ 190 грн замість 250 грн.

Переходьте за посиланням https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop та змінюйте дані про свій ФОП онлайн.

Послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції за підтримки Програми EGAP фонду Східна Європа.

Довідка Finance.ua:

На порталі «Дія» з’явилося чергове оновлення: тепер підприємці зможуть отримати 6500 гривень за працевлаштування кожної внутрішньо переміщеної особи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.