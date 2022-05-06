Як підприємцю отримати 6500 грн за працевлаштування ВПО: інструкція в «Дії» — Finance.ua
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Як підприємцю отримати 6500 грн за працевлаштування ВПО: інструкція в «Дії»

Вчора 09:12Особисті фінанси
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На порталі «Дія» з’явилося чергове оновлення: тепер підприємці зможуть отримати 6500 гривень за працевлаштування кожної внутрішньо переміщеної особи.
Про це повідомили у пресслужбі порталу.
Компенсацію можна отримувати два місяці — за перший та другий місяць роботи вимушеного переселенця. Заявку на компенсацію витрат може оформити тільки роботодавець через 5 днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи.
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Зверніть увагу, щоб отримати виплату, у працевлаштованої людини має бути довідка ВПО, оформлена після 24 лютого.

Як отримати виплату за працевлаштування ВПО

  • Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі «Дія».
  • Натисніть — Послуги — Підприємництво — Компенсація за працевлаштування ВПО — Подати заяву.
  • «Дія» найде вас у переліку отримувачів виплат Пенсійного фонду.
  • Перевірте дані, виберіть період для компенсації та надайте інформацію про внутрішньо переміщену особу.
  • Введіть розрахунковий рахунок для отримання коштів.
  • Перевірте заяву та підпишіть її за допомогою КЕП.
Заява автоматично буде надіслана до Державного центру зайнятості. Після цього очікуйте на виплату коштів.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: Finance.ua
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