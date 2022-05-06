Як підприємцю отримати 6500 грн за працевлаштування ВПО: інструкція в «Дії» — Finance.ua

Як підприємцю отримати 6500 грн за працевлаштування ВПО: інструкція в «Дії»

Вчора 09:12 — Особисті фінанси

На порталі «Дія» з’явилося чергове оновлення: тепер підприємці зможуть отримати 6500 гривень за працевлаштування кожної внутрішньо переміщеної особи.

Про це повідомили у пресслужбі порталу.

Компенсацію можна отримувати два місяці — за перший та другий місяць роботи вимушеного переселенця. Заявку на компенсацію витрат може оформити тільки роботодавець через 5 днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи.

Зверніть увагу, щоб отримати виплату, у працевлаштованої людини має бути довідка ВПО, оформлена після 24 лютого.

Як отримати виплату за працевлаштування ВПО

Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі «Дія».

Натисніть — Послуги — Підприємництво — Компенсація за працевлаштування ВПО — Подати заяву.



«Дія» найде вас у переліку отримувачів виплат Пенсійного фонду.



Перевірте дані, виберіть період для компенсації та надайте інформацію про внутрішньо переміщену особу.



Введіть розрахунковий рахунок для отримання коштів.



Перевірте заяву та підпишіть її за допомогою КЕП.



Заява автоматично буде надіслана до Державного центру зайнятості. Після цього очікуйте на виплату коштів.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.