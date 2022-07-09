У «Дії» з'являться нові документи — Finance.ua

У «Дії» з'являться нові документи Вчора 11:32 — Особисті фінанси

У «Дії» з'являться нові документи

Міністерство освіти та науки України працює над впровадженням електронних документів про освіту на порталі та в мобільному застосунку Дія. Підготовка відбувається разом із Мінцифри.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

«Внутрішньо переміщені особи, особи з тимчасово окупованих територій, а також громадяни України, які перебувають за межами нашої держави, потребують отримання, поновлення або визнання документів про освіту. Команда МОН працює над впровадженням електронних документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку „Дія“ разом із колегами з Мінцифри та за підтримки проєкту „EU4DigitalUA“», — пояснюють у міністерстві.

Нині підготовлений проєкт постанови КМУ щодо відображення відомостей, що містяться в документах про базову середню, повну загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням мобільного застосунку «Дія».

Крім того, вже зараз завдяки сервісу ЄДЕБО «Інформація про фізичну особу, що міститься в ЄДЕБО» здобувачі освіти та випускники закладів освіти можуть самостійно отримати інформацію про видані ним документи про освіту та дані про навчання. Для цього лише треба мати кваліфікований електронний підпис, реквізити документів про освіту — не потрібні.

Інформацію, отриману за допомогою сервісу ЄДЕБО, про серію та номер виданих документів про освіту, можна використати для перевірки виданих документів у Реєстрі документів про освіту

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.