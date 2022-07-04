«Дія» шукає тестувальників для нових документів у застосунку: як долучитися — Finance.ua

«Дія» шукає тестувальників для нових документів у застосунку: як долучитися
«Дія» запускає бета-тест пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове проживання.
Про це повідомили у Мінцифри.
Українцям ці документни стануть доступні незабаром. Поки компанія набирає тестувальників.
Кого шукають
- Щоб спробувати в «Дії» нові цифрові документи, треба мати пенсійне посвідчення, видане з 2014 року або посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року.
- Для авторизації в «Дії» через BankID потрібен банківський рахунок, а також смартфон із NFC (безконтактним досступом).
Для реєстрації треба заповнити форму. Вона доступна за посиланням.
Довідка Finance.ua:
- особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду України видають пенсійні посвідчення на підставі заяви на виготовлення пенсійного посвідчення;
- якщо ваше пенсійне посвідчення стало непридатним для користування або було втрачено, або вам призначено інший вид пенсії чи змінилися обставини здійснення опіки та піклування (змінився законний представник чи його звільнено від повноважень, поновлено цивільну дієздатність одержувача пенсії тощо), за вашою заявою видається нове посвідчення.
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