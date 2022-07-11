Дозвіл на виїзд дітей з України можна буде оформити у додатку «Дія» — Finance.ua

Дозвіл на виїзд дітей з України можна буде оформити у додатку «Дія» Вчора 10:15 — Особисті фінанси

Один із батьків зможе дати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн.

Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити через Дію.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у Facebook

«Відповідний законопроект № 6146 ухвалила Верховна Рада України. Це означає, що один із батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн. Раніше для оформлення виїзду дитини з одним із батьків необхідно було отримати нотаріально засвідчену письмову згоду», — зазначили у МВС.

8 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України» (№ 6146).

Законопроектом пропонується встановити, що тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16 років і є громадянином України, у супроводі одного з батьків здійснюється за згодою другого з батьків або за наявності встановлених законом підстав, коли такий виїзд дозволяється без згоди другого з батьків.

Кожен із батьків, який є громадянином України, має право надати згоду на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16 років, у супроводі другого з батьків.

Відомості про таку згоду вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян одним із батьків через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або нотаріусом безпосередньо до Держреєстру актів цивільного стану громадян на підставі нотаріально засвідченої письмової згоди одного з батьків у день такого посвідчення.

Термін дії такої згоди не може становити більше трьох років.

Також законопроектом, зокрема, прописується низка підстав, коли тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16 років, у супроводі одного з батьків не потребує згоди другого з батьків.

УНІАН За матеріалами:

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