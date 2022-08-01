Реєстрація в готелях тепер доступна в "Дії" — Finance.ua

Реєстрація в готелях тепер доступна в "Дії" Вчора 11:32 — Особисті фінанси

Реєстрація в готелях тепер доступна в "Дії"

«Дія» на своїй офіційній сторінці в Instagram повідомляє про запуск нового сервісу для готелів. Дія.QR та шеринг документів залишили паперові бланки позаду. Відтепер реєстрація гостей в готелі займе лише декілька хвилин.

Шеринг докуметів

Шеринг в «Дії» — це процес отримання готелем копій цифрових документів гостя, які були підписані його особистим електронним підписом. Вони передаються у форматі pdf-файлів та автоматично заповнюють поля в системі готелю під час реєстрації гостя.

Підключити шеринг до своєї системи готель може самостійно або за допомогою сервісів Servio HMS чи EasyMS.

Шеринг поділяється на офлайн та онлайн.

Як працює офлайн-шеринг:

у застосунку «Дія» гість обирає необхідний документ та відкриває штрихкод на зворотному боці;

працівник готелю сканує даний код або вводить у систему 13-значний код, що розміщений під штрихкодом;

після цього гість отримує запит від готелю на шеринг документів та підтверджує його у застосунку за допомогою «Дія. Підпису»;

готель отримує копії документів гостя, які надходять у систему готелю та автоматично заповнюють необхідні для поселення бланки.



Онлайн-шеринг. Обираючи відповідний розділ на сайті закладу розміщення чи у застосунку, гість підтверджує запит на онлайн-шеринг документів. І все, наступний етап — отримати ключ від свого номера. Перевагою даного сервісу є те, що готелю навіть непотрібно мати рецепцію для реєстрації гостей.

Як це працює у «Дія.QR»:

на порталі «Дія» готель створює власний QR-код, який розміщує на рецепції;

гість із додатку «Дія» сканує даний код та підтверджує запит на передачу копій своїх цифрових документів готелю;



у смартфоні гостя автоматично створюється email з повним пакетом копій цифрових документів, а у полі отримувача вже вказана електронна адреса готелю;



гість відправляє готелю всі необхідні для поселення документи на пошту.



Зручні сервіси від Дії націлені на створення комфортних умов для гостей та полегшення роботи власникам готелів.

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