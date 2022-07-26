Украина обратилась к США за "газовым ленд-лизом" — Finance.ua

Украина обратилась к США за "газовым ленд-лизом"
Кабинет Министров обратился к правительству США о предоставлении Украине «газового ленд-лиза».
По его словам, «газовый ленд-лиз» необходим для стабильного прохождения следующего отопительного сезона.
«Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», — добавил он.
Могут ли США поставлять газ по ленд-лизу
Издание Foreign Policy еще в июне писало, что Украина предложила США заключить соглашение о поставках сжиженного природного газа по ленд-лизу. Киев рассчитывает получить таким образом около 6 млрд кубометров топлива.
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Предполагается, что по этому соглашению сжиженный газ будет доставляться в Европу, а уже оттуда по трубопроводу в Украину. Украинская сторона планирует рассчитаться с США после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа.
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