Страны ЕС приняли план по экономии газа: сроки, условия — Finance.ua
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Страны ЕС приняли план по экономии газа: сроки, условия

Энергетика
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Страны-члены Евросоюза договорились добровольно сократить спрос на природный газ на 15% этой зимjq в условиях сокращения поставок из рф, при этом блок может в критическом случае сделать это обязательным.
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Одобренное постановление предусматривает возможность инициировать «Союзную тревогу» о безопасности поставок, в случае чего сокращение потребления газа станет обязательным.
Сроки
В настоящее время страны-члены согласились снизить потребление на 15% по сравнению с их средним потреблением за последние пять лет, на срок с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года с возможным продлением до конца мая. Меры по выполнению цели страны могут выбирать по своему усмотрению.
Совет ЕС определил ряд исключений из постановления, чтобы учесть разные ситуации государств-членов. К примеру, от исполнения постановления освобождаются страны, которые не подключены к газовым сетям других государств-членов, поскольку они не смогут высвободить значительные объемы газа из трубопроводов в пользу других государств.
Страны-члены, чьи электросети не синхронизированы с европейской энергосистемой и сильно зависят от газа для производства электроэнергии, тоже составляют исключение во избежание риска кризиса в поставках э/э.
Кроме того, страны могут просить о том, чтобы указать требования постановления, если у них незначительные транзитные мощности с другими членами ЕС и могут доказать, что они максимально используются для перенаправления потоков в другие государства-члены.
Еще одним исключением являются страны, которые превысили цель наполнения хранилищ газа и если они сильно зависят от газа как сырья для критически важных отраслей промышленности, или если их потребление газа выросло по крайней мере на 8% за последний год по сравнению со средним за последние пять лет показателем.
Государства-члены согласились усилить роль Совета по инициированию «Союзной тревоги». Предупреждение будет активировано решением Совета ЕС по предложению Еврокомиссии. Такое предложение готовят в случае существенного риска дефицита газа или чрезвычайно высокого спроса на газ, или если пять или более государств-членов, объявивших тревогу на национальном уровне, требуют от Комиссии поступить так.
Как сокращать потребление газа, страны могут выбирать сами. Например, уменьшать потребление газа в энергетике, поощрять промышленность переходить на другой вид топлива, уменьшение температуры сокращения отопления и охлаждения, рыночные мероприятия типа аукциона между компаниями.
При этом блок договорился, что приоритет будет предоставляться мерам, не влияющим на защищенных потребителей, таких как домохозяйства, и критически важные объекты, в частности в сфере здравоохранения и обороны.
Из-за очередного сокращения российским Газпромом поставок газа в Европу по газопроводу Северный поток — 1 котировка голубого топлива выросла до около 1900 долларов за тысячу кубометров.
Контракты стали резко дорожать после заявления «Газпрома» об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens, в результате чего поставки по «Северному потоку-1» с 27 июля будут не более 33 млн кубов в сутки. Это примерно 20% от плановой мощности газопровода в 167 млн кубометров.
В последние месяцы Газпром сокращал поставки газа в Европу, а ряд стран отключил от них полностью из-за несогласия платить за голубое топливо с рф рублями.
По материалам:
Економічна Правда
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