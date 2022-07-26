Совет ЕС продлил санкции против рф еще на полгода — Finance.ua

Совет ЕС продлил санкции против рф еще на полгода Сегодня 16:00

Совет ЕС решил продлить на шесть месяцев санкции против россии за действия, направленные на дестабилизацию Украины.

«Совет ЕС сегодня решил продлить на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики российской федерации», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что эти санкции состоят из широкого спектра отраслевых мероприятий, включая ограничения на финансы, энергетику, технологии и товары двойного использования, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Как сообщалось, впервые секторальные экономические санкции против россии были введены Евросоюзом 31 июля 2014 в ответ на действия рф, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 и в марте 2015 года.

Эти меры включают ограничение доступа российских банков и компаний на рынки капиталов ЕС, запрещают финансовую помощь российским денежным институтам. Санкции также запрещают прямые и косвенные импорт, экспорт или передачу всех оборонных материалов, устанавливают запрет на поставку в россию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Санкции также ограничивают доступ рф к определенным чувствительным технологиям, которые могут использоваться в энергетическом секторе, в частности, в разведке нефти и ее добыче.

Читайте также Кипр может помочь ЕС избавиться от зависимости от российского газа

Помимо экономических санкций ЕС применяет против россии другие ограничительные меры, в частности, в ответ на попытку аннексии Крыма и Севастополя, а также за умышленную дестабилизацию Украины, которые включают дипломатические меры, индивидуальные санкции, включая запрет на путешествия и замораживание счетов, а также целенаправленные экономические меры, применяемые против экономических субъектов в Крыму и Севастополе.

Справка Finance.ua:

20 июля послы Евросоюза одобрили седьмой пакет санкций против России, включающий запрет на импорт золота из рф и заморозку активов «Сбербанка».

Также он предусматривает включение в санкционный список более 50 физических и юридических лиц.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.