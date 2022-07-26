Кипр может помочь ЕС избавиться от зависимости от российского газа — Finance.ua
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Кипр может помочь ЕС избавиться от зависимости от российского газа

Энергетика
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Об этом заявила министр энергетики Кипра Наташа Пилидес в интервью Bloomberg.
«Европа является хорошим потенциальным клиентом для кипрского газа, поскольку ЕС подтвердил, что природный газ будет оставаться потребительским топливом до 2049 года в рамках „зеленого“ перехода, поэтому теперь компании могут заключить долгосрочные контракты», — отметила она.
Кипр является небольшой страной и потребляет немного газа. Зато благодаря островному расположению добывает гораздо больше на шельфе.
По словам Пилидис, Кипр также хочет воспользоваться планом греческой энергетической компании Energean Plc построить примерно 200-километровый трубопровод от своего морского месторождения в Израиле до города Василикос на южном побережье острова.
По материалам:
Економічна Правда
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