США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $200 миллионов — Finance.ua

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $200 миллионов Сегодня 10:32 — Казна и Политика

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $200 миллионов

В понедельник, 14 августа, Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Этот пакет военной помощи Украине предоставляется по механизму Presidential Drawdown Authority, позволяющему изымать оружие из американских запасов для последующей передачи его Украине. В него войдут боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и средства для разминирования.

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Позже в Пентагоне уточнили, что в новый пакет помощи вошли:

дополнительные боеприпасы для систем Patriot и HIMARS;

артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;

танковые боеприпасы 120 мм;

ракеты TOW;

противотанковые комплексы Javelin и другие;

37 тактических транспортных средств для перевозки оборудования;

58 прицепов для водной техники;

более 12 миллионов патронов для стрелкового оружия, оборудования и системы для разминирования;

снаряды для расчистки помех и запчасти для ремонта техники.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз подчеркнул, что Штаты продолжат оказывать Украине поддержку, пока россия не прекратит войну и не выведет войска из Украины и не прекратит жестокие атаки.

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С начала полномасштабного вторжения россии в Украину США предоставили нашей стране большие объемы помощи: как финансовой, так и военной. Недавно стало известно, что общая сумма предоставленной с 24 февраля 2022 года помощи оценивается в $66,2 миллиарда. Это самый большой объем помощи, предоставленный какой-либо стране мира со времен плана Маршалла. Из этой суммы только на военную помощь Силам обороны ушло $43,1 млрд.

В Пентагоне заверили, что деньги на поддержку Украины все еще есть. Так, после аудита было найдено еще более 6 млрд долларов. Бухгалтерия оборонного ведомства переоценила предоставленную Украине помощь, и теперь эти деньги можно направить на дополнительное вооружение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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