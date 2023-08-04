Украина начала первый раунд переговоров с США относительно гарантий безопасности — Finance.ua

Украина начала первый раунд переговоров с США относительно гарантий безопасности Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Украина начала первый раунд переговоров с США относительно гарантий безопасности

В четверг, 3 августа, Украина и Соединенные Штаты Америки официально начали первый раунд переговоров о двустороннем соглашении относительно гарантий безопасности для Украины.

Как в интервью УНИАН сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, к гарантиям безопасности для Украины, которые приняли страны G7, присоединились уже 12 стран, кроме вышеупомянутых семи. В общей сложности речь идет о 19 странах.

«Буквально сразу мы видели совместное заявление нордических стран, партнеров из Нидерландов, Бельгии. И сегодня есть основания говорить, что количество таких стран будет еще больше: сейчас еще где-то пять стран рассматривают возможность присоединения к декларации», — сказал он.

Жовква уточнил, что следующим этапом должно стать начало переговоров с уже присоединившимися к декларации странами о заключении двусторонних или многосторонних соглашений о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Читайте также В Конгресс США внесли законопроект об энергетической безопасности в Украине и Европе

По его словам, эти соглашения уже должны быть юридически обязывающими, пройдут соответствующие процедуры в этих странах и будут содержать конкретный спектр гарантий.

«Уже 3 августа мы начинаем первый раунд таких переговоров с Соединенными Штатами Америки. И еще ряд стран, уже подписавших декларацию, также заявляют о своей готовности начать соответствующие переговоры. Но очень важно было начать их именно с США», — отметил представитель ОП.

Он также добавил, что вскоре в Джедде в Саудовской Аравии должна состояться встреча на уровне советников по украинской формуле мира, которая станет уже вторым подобным мероприятием. Первая подобная встреча состоялась в Копенгагене 24 июня, тогда в ней приняли участие пятнадцать стран.

«На этот раз… стран будет гораздо больше. Не могу вам сказать точное количество, ведь подтверждения поступают именно в эту минуту, когда мы с вами общаемся… Однако точно скажу, что их будет больше тридцати», — сказал Жовква.

По его словам, участие во встрече должны принять страны, которые были на предыдущих переговорах, в том числе и Индия.

«Что касается Китая, то КНР получила приглашение принять участие в этой встрече. Мы работаем над тем, чтобы китайская сторона была представлена ​​на саммите в Джедде», — добавил он.

Заместитель руководителя ОП пояснил, что на этой встрече Украина хочет утвердить формулировку десяти пунктов формулы мира, которая будет приемлема для каждой страны-участницы, и обсудить место и время проведения саммита формулы мира на уровне лидеров.

«Есть несколько вариантов, несколько дат, и будем говорить об этом с дипломатическими советниками, с советниками нацбезопасности. Надеемся, что такой инаугурационный саммит состоится скоро. Мы хотим, чтобы он состоялся осенью», — уточнил он.

По словам Жовквы, Украина структурно не планирует менять формулу мира или какие-либо ее пункты.

«Для мира в Украине и для окончания войны в Украине не может использоваться никакая другая формула, чем украинская… Но все рациональные предложения, не противоречащие национальным интересам Украины, безусловно, Украиной принимаются», — подчеркнул представитель Офиса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.