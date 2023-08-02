В Конгресс США внесли законопроект об энергетической безопасности в Украине и Европе — Finance.ua

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В Конгресс США внесли законопроект об энергетической безопасности в Украине и Европе

Энергетика
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В Конгресс США внесли законопроект об энергетической безопасности в Украине и Европе
В Конгресс США внесли законопроект об энергетической безопасности в Украине и Европе
Американские сенаторы внесли двухпартийный проект закона, направленный на поддержку украинской энергетической инфраструктуры и уменьшение зависимости ЕС от россии.
Об этом сообщила в Фейсбуке посол Украины в США Оксана Маркарова.
«Наши друзья в Конгрессе — сенаторы Менендес (демократ) и Риш (республиканец) внесли двухпартийный проект закона „Об ответе на кризис энергетической безопасности в Украине и Европе“. Этот акт направлен на поддержку и развитие энергетической инфраструктуры Украины, а также на уменьшение энергетической зависимости стран ЕС от россии, улучшение диверсификации источников энергии и тому подобное», — проинформировала Маркарова.
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Она подчеркнула, что это полностью отвечает стратегическим приоритетам и планам реконструкции Украины.
«Энергетика — один из 5 ключевых наших приоритетов быстрого восстановления, которые США уже сейчас поддерживают, и, надеемся, будут еще больше поддерживать», — отметила посол Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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