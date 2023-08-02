Шмыгаль рассказал о подготовке энергетики к предстоящим атакам рф — Finance.ua
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Шмыгаль рассказал о подготовке энергетики к предстоящим атакам рф

Энергетика
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Шмыгаль рассказал о подготовке энергетики к предстоящим атакам рф
Шмыгаль рассказал о подготовке энергетики к предстоящим атакам рф
Правительство Украины начало подготовку защиты объектов энергетической инфраструктуры к предстоящим обстрелам со стороны россии.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров.
«Готовимся к зиме и восстанавливаем энергетику: генерацию, сети распределения, теплоэлектростанции, ТЭЦ, котельные. До декабря планируем добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности», — заявил он.
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По словам Шмыгаля, в Украине началась подготовка к защите энергообъектов от вражеских атак. Так, одним из способов защиты является децентрализация генерации. По мнению премьера, российские террористы будут атаковать прежде всего статичные крупные электростанции, но не смогут поразить передвижные небольшие объекты.
«Правительство упрощает процедуры по установке мобильных генерирующих газотурбинных установок и сопутствующей инфраструктуры. Также снимаем бюрократические преграды для проведения воздушных линий электропередачи и подстанций. Это ускорит энергетическое восстановление и создаст прочную, менее уязвимую для врага систему», — подчеркнул он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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