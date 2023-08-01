Украина получила 508 систем Tesla Powerwall для хранения электроэнергии — Finance.ua
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Украина получила 508 систем Tesla Powerwall для хранения электроэнергии

Энергетика
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Украина получила 508 систем Tesla Powerwall для хранения электроэнергии
Украина получила 508 систем Tesla Powerwall для хранения электроэнергии
Украина получила от международных партнеров 508 систем хранения энергии Tesla Powerwall. Они позволят обеспечить объекты критической и социальной инфраструктуры электричеством при возможных отключениях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Tesla Powerwall — это еще одно эффективное решение в условиях энергетического террора россии. Они помогут обеспечить резервную электроэнергию там, где это наиболее необходимо. Поэтому даже в условиях отключения света критическая инфраструктура продолжит работать, врачи смогут дальше спасать жизни, учителя — проводить уроки, а украинцы — оставаться на связи с родными», — отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Системы Powerwall работают по принципу павербанка: заряжаются от электроэнергии и удерживают заряд 12−14 часов. Они могут работать вместе с солнечными панелями и заряжаться от солнца.
Как сообщалось, у Украины уже есть опыт использования Tesla Powerwall. Более года назад от партнеров поступило около 50 таких систем. Системы работают в больницах, амбулаториях на деоккупированных территориях, а также помогают сохранять интернет и связь в прифронтовых городах Донбасса и Николаевщины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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