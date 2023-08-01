Украина получила 508 систем Tesla Powerwall для хранения электроэнергии — Finance.ua

Украина получила 508 систем Tesla Powerwall для хранения электроэнергии Сегодня 13:33 — Энергетика

Украина получила 508 систем Tesla Powerwall для хранения электроэнергии

Украина получила от международных партнеров 508 систем хранения энергии Tesla Powerwall. Они позволят обеспечить объекты критической и социальной инфраструктуры электричеством при возможных отключениях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Tesla Powerwall — это еще одно эффективное решение в условиях энергетического террора россии. Они помогут обеспечить резервную электроэнергию там, где это наиболее необходимо. Поэтому даже в условиях отключения света критическая инфраструктура продолжит работать, врачи смогут дальше спасать жизни, учителя — проводить уроки, а украинцы — оставаться на связи с родными», — отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Системы Powerwall работают по принципу павербанка: заряжаются от электроэнергии и удерживают заряд 12−14 часов. Они могут работать вместе с солнечными панелями и заряжаться от солнца.

Как сообщалось, у Украины уже есть опыт использования Tesla Powerwall. Более года назад от партнеров поступило около 50 таких систем. Системы работают в больницах, амбулаториях на деоккупированных территориях, а также помогают сохранять интернет и связь в прифронтовых городах Донбасса и Николаевщины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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