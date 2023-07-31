Tesla обвинили в намеренном завышении запаса хода своих электромобилей при полной зарядке — Finance.ua

Tesla обвинили в намеренном завышении запаса хода своих электромобилей при полной зарядке Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

Tesla обвинили в намеренном завышении запаса хода своих электромобилей при полной зарядке

По данным Reuters, Tesla под руководством генерального директора Илона Маска осуществила «намеренное завышение» оценок запаса хода своих электромобилей.

Анонимный источник сообщил, что около десяти лет назад автопроизводитель начал использовать алгоритмы, завышающие прогнозы при полной зарядке. Затем, когда автомобиль достигает уровня заряда 50%, цифры становятся чуть более реалистичными. Благодаря этому у водителей больше шансов избежать полного разряда вдали от зарядной станции. Этому также способствует 15-мильный (24 км) буфер, позволяющий автомобилю продолжать движение, когда батарея разряжается.

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«Илон хотел показать хорошие показатели дальности при полной зарядке», — заявил источник.

Также сообщается, что прошлым летом Tesla создала специальную «группу отвлечения внимания», занимавшуюся исключительно отменой сервисных назначений от озабоченных клиентов. Автовладельцев беспокоит, что их автомобили не обеспечивали оценочный запас хода, вводящего в заблуждение, показанный после полной зарядки. Каждая отмена сервисного назначения якобы экономит компании около $1000.

Tesla пока не прокомментировала публикацию Reuters. Регуляторы по всему миру обвинили Tesla в завышенных оценках запаса хода. Агентство по охране окружающей среды США заставило Tesla сократить отметки для автомобилей 2020 модельного года в среднем на 3%. А ранее в этом году Tesla была оштрафована в Южной Корее на $2,2 млн за то, что в холодную погоду ее электромобили обеспечивают лишь половину расчетного запаса хода.

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