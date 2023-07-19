Tesla вдвое увеличит площадь своего завода в Германии для производства миллиона электромобилей ежегодно — Finance.ua

Tesla вдвое увеличит площадь своего завода в Германии для производства миллиона электромобилей ежегодно Сегодня 02:22 — Технологии&Авто

Tesla вдвое увеличит площадь своего завода в Германии для производства миллиона электромобилей ежегодно, www.euractiv.com

Компания Tesla планирует удвоить площадь завода под Берлином, чтобы выйти на производство одного миллиона электромобилей в год. Это сделает завод крупнейшим автомобилестроительным предприятием в Германии, сообщает издание The Wall Street Journal.

Компания недавно подала местным властям на рассмотрение соответствующие документы с запросом на расширение завода в Бранденбурге для производства большего количества автомобилей и аккумуляторных батарей. Автопроизводитель уже получил предварительное одобрение для некоторых изменений, однако получение одобрения проекта ожидается только после его экологической оценки. В проверке примут участие в том числе и местные жители, у которых будет возможность выступить со своими возражениями. Публичное обсуждение проекта ожидается в октябре.

Во время строительства своего завода в Бранденбурге Tesla изначально столкнулась с возражениями местных экологических групп. Последних волновало то, что строительство фабрики приведет к негативным последствиям для местных лесов и дикой природы, а также серьезная нагрузка на водные резервы местных источников. Новый проект расширения предприятия, вероятно, может вызвать аналогичные вопросы. Однако Tesla заранее отметила, что расширение предприятия не потребует дополнительных объемов пресной воды из местных источников, поскольку на заводе установлено оборудование для переработки сточных вод. Этого количества воды должно хватить для увеличения производства.

По словам компании, расширение предприятия значительно увеличит количество рабочих мест. Сейчас на заводе Tesla в Германии работает немногим более 10 тыс. человек. С расширением фабрики количество рабочих мест возрастет до 22,5 тыс.

На заводе в Бранденбурге Tesla с прошлого года выпускает кроссовер Model Y. По данным исследовательской группы Jato Dynamics, полностью электрический внедорожник стал самым продаваемым автомобилем в Европе в первом квартале этого года. В марте Tesla сообщила, что объем производства электромобилей на фабрике достиг 5000 в неделю. Хотя компания по общему объему продаж по-прежнему уступает крупнейшим немецким автомобильным брендам, Tesla Model Y и Model 3 оказались наиболее продаваемыми электромобилями в Европе в первом квартале.

Ampercar По материалам:

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