Aston Martin представила Valhalla Spider (фото)

Aston Martin расширила линейку флагманского суперкара Valhalla, представив версию Spider со съемной крышей. Открытая модификация сохранила гибридную силовую установку мощностью 1064 л. и способна разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды.

Об этом пишет CarScoops.

Особенности конструкции

В основе суперкара лежит карбоновый монокок от базовой модели, что позволило убрать стационарную крышу без потери жесткости конструкции.

В стандартной комплектации Aston Martin Valhalla Spider оснащен мягким тканевым верхом, с которым максимальная скорость автомобиля ограничена отметкой 200 км/ч. Однако клиенты могут выбрать съемную панель из углеродного волокна. С ней автомобиль способен развивать такую ​​же максимальную скорость — 350 км/ч (ограниченную электроникой), как и версия купе.

Аэродинамика и оснащение салона

Чтобы сохранить фирменные ходовые характеристики бренда даже со сложенной или снятой крышей, инженеры внедрили ряд технических усовершенствований:

установлен специальный дефлектор, перенаправляющий потоки воздуха над кокпитом;

воздухозаборник, расположенный на крыше, увеличился на 35 мм для оптимизации охлаждения двигателя.

Системы активной аэродинамики и ESP (электронная система стабилизации) были адаптированы: их настройки автоматически изменяются в зависимости от того, установлена ​​крыша или нет. С установленной крышей автомобиль генерирует более 600 кг прижимной силы.

В стандартной комплектации Spider оснащен более комфортными карбоновыми сиденьями Touring, однако покупатели могут без доплаты выбрать спортивные кресла, ориентированные на трековые заезды (как в версии купе). Кроме того, новая модель сохранила фирменную дверь типа «крылья бабочки», которая теперь имеет безрамную конструкцию.

Гибридная установка и динамика суперкара

Технические характеристики полностью перенесены из версии купе. Гибридная система состоит из 4,0-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом и трех электромоторов:

суммарная мощность: 1064 л.с. и 1100 Нм крутящего момента;

трансмиссия и система привода: 8-ступенчатая автоматическая коробка с двойным сцеплением, полный привод;

разгон (0−100 км/ч): 2,5 секунды;

снаряженная масса: 1680 кг (в самой легкой конфигурации) — всего на 25 кг больше, чем у купе.

Как и в случае с купе, для модели Spider доступна обширная программа персонализации. Она включает кузовные элементы из открытого или цветного углеволокна (карбона), эксклюзивные варианты окраски, кованые алюминиевые или магниевые диски колесные, а также титановые насадки выхлопной системы.

Выход на рынок и объемы производства

Производитель пока не раскрывает цену и точный объем производства Valhalla Spider. Однако ожидается, что эта версия будет еще эксклюзивнее купе, тираж которого ограничен 999 экземпляров.