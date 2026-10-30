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Aston Martin представила Valhalla Spider (фото)

Технологии&Авто
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Новый Aston Martin Valhalla Spider
Новый Aston Martin Valhalla Spider
Aston Martin расширила линейку флагманского суперкара Valhalla, представив версию Spider со съемной крышей. Открытая модификация сохранила гибридную силовую установку мощностью 1064 л. и способна разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды.
Об этом пишет CarScoops.

Особенности конструкции

В основе суперкара лежит карбоновый монокок от базовой модели, что позволило убрать стационарную крышу без потери жесткости конструкции.
В стандартной комплектации Aston Martin Valhalla Spider оснащен мягким тканевым верхом, с которым максимальная скорость автомобиля ограничена отметкой 200 км/ч. Однако клиенты могут выбрать съемную панель из углеродного волокна. С ней автомобиль способен развивать такую ​​же максимальную скорость — 350 км/ч (ограниченную электроникой), как и версия купе.
Aston Martin представила Valhalla Spider (фото)

Аэродинамика и оснащение салона

Чтобы сохранить фирменные ходовые характеристики бренда даже со сложенной или снятой крышей, инженеры внедрили ряд технических усовершенствований:
  • установлен специальный дефлектор, перенаправляющий потоки воздуха над кокпитом;
  • воздухозаборник, расположенный на крыше, увеличился на 35 мм для оптимизации охлаждения двигателя.
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Системы активной аэродинамики и ESP (электронная система стабилизации) были адаптированы: их настройки автоматически изменяются в зависимости от того, установлена ​​крыша или нет. С установленной крышей автомобиль генерирует более 600 кг прижимной силы.
Aston Martin представила Valhalla Spider (фото)
В стандартной комплектации Spider оснащен более комфортными карбоновыми сиденьями Touring, однако покупатели могут без доплаты выбрать спортивные кресла, ориентированные на трековые заезды (как в версии купе). Кроме того, новая модель сохранила фирменную дверь типа «крылья бабочки», которая теперь имеет безрамную конструкцию.

Гибридная установка и динамика суперкара

Технические характеристики полностью перенесены из версии купе. Гибридная система состоит из 4,0-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом и трех электромоторов:
  • суммарная мощность: 1064 л.с. и 1100 Нм крутящего момента;
  • трансмиссия и система привода: 8-ступенчатая автоматическая коробка с двойным сцеплением, полный привод;
  • разгон (0−100 км/ч): 2,5 секунды;
  • снаряженная масса: 1680 кг (в самой легкой конфигурации) — всего на 25 кг больше, чем у купе.
Как и в случае с купе, для модели Spider доступна обширная программа персонализации. Она включает кузовные элементы из открытого или цветного углеволокна (карбона), эксклюзивные варианты окраски, кованые алюминиевые или магниевые диски колесные, а также титановые насадки выхлопной системы.

Выход на рынок и объемы производства

Производитель пока не раскрывает цену и точный объем производства Valhalla Spider. Однако ожидается, что эта версия будет еще эксклюзивнее купе, тираж которого ограничен 999 экземпляров.
Первые поставки суперкара клиентам запланированы на третий квартал следующего года.
По материалам:
Фокус
Авто
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