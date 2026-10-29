Anthropic представила инструменты, которые позволяют компаниям видеть, что именно они получают за свои расходы на ИИ

Компания Anthropic объявила о запуске нового набора инструментов для клиентов Claude Enterprise, чтобы предоставить бизнесу четкое понимание эффективности и окупаемости инвестиций (ROI) в искусственный интеллект. Среди новых функций — умные отчеты (Smart reports), опросы внутри интерфейса (In-app surveys) и общие групповые бюджеты (Pooled group budgets).

Релиз состоялся на фоне сильных финансовых результатов компании. Согласно данным для инвесторов, во втором квартале Anthropic вышла на операционную прибыль, а показатель удержания чистой выручки достиг 900% — это означает, что расходы тех же клиентов в третьем квартале 2026 года выросли в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Ключевым драйвером этого успеха стал AI-инструмент для кодинга Claude Code.

Умные отчеты (Smart reports)

Как сообщает Anthropic в своем блоге, для группирования рабочих процессов администраторы могут выбрать команду, временной промежуток и продукты, после чего Claude анализирует выборку транскриптов и группирует задачи в направлении работы, показывая затраты на каждый из них, созданные результаты и точки сбоев, например отсутствие коннектора или ошибки вызова инструментов.

Кроме того, отчеты формируют список действий с рекомендациями относительно того, какие именно повторяющиеся процессы следует превратить в навыки или добавить в репозиторий кода, а администраторы получают возможность задавать кастомные вопросы об использовании моделей и сохранять их в качестве шаблонов.

Также реализовано делегирование без потери приватности: владельцы аккаунтов могут разрешить тимлидам, не являющимся администраторами, запускать отчеты для своих групп, хотя в Anthropic отдельно подчеркивают, что эти отчеты созданы исключительно для планирования инвестиций и оценки внедрения ИИ, а не для оценки индивидуальной эффективности сотрудников или принятия решений об увольнении.

Опрос внутри приложения (In-app surveys)

Эти инструменты дополняют количественные данные качественным фидбеком от работников, ведь короткие карты опросов появляются непосредственно в интерфейсе после ответов Claude.

Стандартные вопросы направлены на измерение ценности: они помогают выяснить, что самое полезное было сделано с помощью ИИ, как изменилось затраченное на задание время и что именно сломается или замедлится, если доступ к Claude исчезнет завтра.

При этом перечень вопросов можно настраивать под потребности компании, а собранные результаты экспортировать в таблицы для дальнейшего анализа.

Anthropic также подчеркивают, что по умолчанию эти данные не используются для обучения новых моделей.

Общие групповые бюджеты (Pooled group budgets)

Позволяют установить единый месячный лимит токенов для всей команды вместо жестких индивидуальных ограничений. Это предотвращает ситуацию, когда активные пользователи исчерпывают лимит в начале месяца, а бюджет других остается неиспользованным.

Система автоматически предлагает сумму на основе последней активности и посылает уведомления администраторам при достижении 50%, 75%, 95% и 100% бюджета.