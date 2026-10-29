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Citroën в Украине: новая модификация в топовой комплектации MAX — цена

Технологии&Авто
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Citroën в Украине: новая модификация в топовой комплектации MAX — цена
Citroën в Украине: новая модификация в топовой комплектации MAX — цена
Представительство Citroën в Украине сообщило о новой модификации Citroën, предлагаемой в топовой комплектации MAX.

Цена

Цена — 1 058 900 гривен ($23 255).
Об этом сообщает официальное представительство Citroen в Украине, пишет 24tv.ua.
Главной особенностью автомобиля стал существенно переделан 1,2-литровый турбомотор серии EB2, работающий в паре с шестиступенчатой ​​автоматической трансмиссией Aisin.
Инженеры бренда заявляют, что двигатель Turbo 130 принадлежит третьему поколению и имеет около 70% совершенно новых компонентов. Среди ключевых изменений — турбина с переменной геометрией, непосредственный впрыск под высоким давлением и надежный цепной привод ГРМ.
Подобные решения позволили не только повысить эффективность, но и обеспечить уверенное ускорение, отмечают представители бренда. На практике это означает, что кроссовер с крутящим моментом 230 Нм достигает первой сотни за 9,9 секунды, а максимальная скорость достигает 183 км/ч. При этом аппетит у машины вполне умеренный. Заявленный расход горючего в комбинированном цикле составляет 6,1 литра на 100 км пробега.

Оснащение

Габариты C3 Aircross остались прежними: длина составляет 4,395 метра, а колесная база в 2,670 метра гарантирует достаточно простора для пяти пассажиров. Багажный отсек вмещает 460 литров, но если сложить задний ряд, вы получите значительные 1600 литров полезного объема.
Поскольку новинка доступна как раз в исполнении MAX, водитель получает максимальный набор опций для комфортной езды. Здесь есть двухзонный климат-контроль, подогрев передних кресел, руля и лобового стекла, а также современная мультимедиа с экраном на 10,25 дюйма. Разумеется, не обошлось без беспроводной поддержки Apple CarPlay и Android Auto. Для удобства парковки предусмотрены камера заднего вида и соответствующие датчики.
По материалам:
Finance.ua
Авто
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