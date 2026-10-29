Ford изготовил более 5 тысяч отливок для электропикапа Fathom
Ford изготовил более 5 тысяч крупных алюминиевых отливок для будущего среднеразмерного электропикапа Fathom.
Компания отрабатывает технологию перед запланированным на 2027 год запуском модели, стартовая цена которой составит 28 350 долларов, сообщает Electrek.
Каждый пикап будет иметь два таких элемента — для передней и задней частей конструкции. Итого они должны заменить 146 отдельных деталей. Информацию о производстве обнародовал главный инженер Ford по архитектуре передовых конструкций автомобилей Владимир Богачук в блоге компании From the Road.
Производство и проверки
Отливки производят в техническом центре Ford в Шелбивилле, а затем отправляют на сборочный завод в Луисвилле для испытаний производственного процесса и сборки прототипов. Завод в Луисвилле переоснащается для выпуска Fathom и других автомобилей на универсальной платформе электромобилей Ford.
Компания плавит алюминиевые слитки при температуре около 700 °C и впрыскивает металл в форму передней или задней структурной части. После извлечения роботом отливку охлаждают, обрезают и обрабатывают на станках. Партии проверяют промышленным рентгеном на поры и полости, измеряют в помещении с контролируемым климатом, сканируют поверхность, а образцы тестируют на прочность и химический состав.
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