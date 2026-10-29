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Польские автобусы начнут собирать в США

Технологии&Авто
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Польские автобусы начнут собирать в США
Польские автобусы начнут собирать в США
Известная польская компания Solaris планирует организовать сборочное производство электробусов в США.
Об этом сообщила генеральный директор Solaris Агата Станда в интервью Sustainable Bus.
Для этого будет проведена модернизация предприятия СAF в Элмире, штат Нью-Йорк, специализирующегося на изготовлении железнодорожных вагонов. В настоящее время на заводе работает около 300 человек.
Сегодня Solaris активно занимается сертификацией электробусов для местного рынка. Важным этапом станет тестирование автобусов в Центре исследований и испытания в Алтуне, которые проводятся по соответствующей программе Федерального управления общественного транспорта (FTA).
Недавно Solaris презентовал на выставке APTA Expo в Чикаго адаптированный для североамериканского рынка электробус — Urbino 40. Пока компания уже имеет заказ на 10 машин для Сиэтла и Сан-Франциско.
Первые поставки электробусов, пока польского производства, намечены на начало 2027 года. Что касается послепродажного обслуживания, то компания уже работает в этом направлении, начав, причем из Канады — как известно, в Ванкувер будет поставлена ​​большая партия троллейбусов.
По материалам:
autocentre.ua
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