Польские автобусы начнут собирать в США

Известная польская компания Solaris планирует организовать сборочное производство электробусов в США.

Об этом сообщила генеральный директор Solaris Агата Станда в интервью Sustainable Bus

Для этого будет проведена модернизация предприятия СAF в Элмире, штат Нью-Йорк, специализирующегося на изготовлении железнодорожных вагонов. В настоящее время на заводе работает около 300 человек.

Сегодня Solaris активно занимается сертификацией электробусов для местного рынка. Важным этапом станет тестирование автобусов в Центре исследований и испытания в Алтуне, которые проводятся по соответствующей программе Федерального управления общественного транспорта (FTA).

Недавно Solaris презентовал на выставке APTA Expo в Чикаго адаптированный для североамериканского рынка электробус — Urbino 40. Пока компания уже имеет заказ на 10 машин для Сиэтла и Сан-Франциско.