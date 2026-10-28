GlobalLogic и Hitachi Digital Services объединяются под единым глобальным брендом
Японская корпорация Hitachi объявила о создании новой глобальной компании цифровых услуг Hitachi Digital Inc., которая приступит к работе 1 апреля 2027 года. Она объединит две дочерние американские компании корпорации — GlobalLogic и Hitachi Digital Services.
Hitachi Digital будет помогать предприятиям использовать облачные технологии, данные и ИИ для достижения результатов. Новая компания совместит экспертизу в разработке продуктов и программного обеспечения, корпоративных системах и операционной деятельности.
Какие услуги будет предоставлять Hitachi Digital
Hitachi Digital будет создавать решения для физического и цифрового стеков. В частности, речь идет о новых цифровых продуктах и возможностях на базе ИИ, модернизации корпоративных систем клиентов и обеспечении бесперебойной работы в масштабных проектах.
Как компания будет ускорять цифровую трансформацию
Hitachi Digital будет выступать стратегическим партнером на всех этапах трансформации. Компания будет обеспечивать глубокую отраслевую экспертизу в индустриальных вертикалях и предлагает услуги, адаптированные к потребностям бизнеса в эпоху ИИ. Среди них:
- физический ИИ (Physical AI);
- работа с данными и аналитикой (Data and Intelligence);
- облачная инфраструктура и надежность систем (Cloud and Site Reliability Engineering/SRE);
- корпоративные приложения.
Кроме того, компания будет расширять и усиливать стратегические партнерства по всему технологическому стеку — от баз данных до передовых лабораторий искусственного интеллекта.
Ускорение развития физического искусственного интеллекта (Physical AI)
Компания ускорит внедрение корпоративного и физического ИИ в таких отраслях как производство, транспорт и энергетика, а также внутри самой группы Hitachi в рамках инициативы «нулевого клиента» (customer zero). Совместная выручка Hitachi Digital с группой Hitachi в первом полугодии выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Hitachi Digital продолжит масштабировать бизнес благодаря инвестициям в таланты в сферах ИИ, данных и облачных технологий (в частности, специалистов FDE), а также расширению партнерств и новым M&A соглашениям в технологической экосистеме. Кроме того, компания будет продвигать платформу Lumada 3.0 благодаря совместной работе над решениями и расширению бизнеса.
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