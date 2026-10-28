0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OpenAI представила GPT-6.1 Terra: модель стала дешевле и точнее

Технологии&Авто
522
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
GPT-6.1 Terra
GPT-6.1 Terra
Компания OpenAI анонсировала выпуск новой ИИ-модели GPT-6.1 Terra, сочетающей зрительное восприятие, работу с компьютерными интерфейсами и улучшенные возможности мышления. Новинка ориентирована на автоматизацию ежедневных рутинных задач — от обработки документов и интерпретации чертежей до редактирования видео.

Стоимость использования и производительность

В анонсе разработчиков указано, что стоимость использования GPT-6.1 Terra через API на 50% ниже по сравнению с предыдущими версиями GPT-5.6 Terra и GPT-6.1 Sol. Это делает массовую автоматизацию бизнес-процессов, таких как считывание счетов и их внесение в бухгалтерские системы, значительно более выгодной для компаний и разработчиков.
Модель демонстрирует существенный рост производительности в тесте Agents' Last Exam, где оценивается способность ИИ использовать компьютерные программы для выполнения сложных задач.
При среднем уровне соображений ее результаты на 15 процентных пунктов выше GPT-5.6 Terra, а стоимость выполнения одной задачи уменьшилась примерно втрое. Также разработчики отмечают, что GPT-6.1 Terra работает более чем в три раза быстрее GPT-6 Astra.

Меньше ошибок и лучшие результаты в программировании

Важным обновлением явилось снижение количества галлюцинаций и фактических ошибок.
Во внутренних тестах OpenAI на сложные запросы частота ошибок при низком уровне рассуждений упала с 53,6% у предыдущей модели до 16,7% у GPT-6.1 Terra, а при максимальных настройках снизилась до 4,3%.
В оценке программирования Terminal-Bench 4.0, новая модель решает 50,3% задач командной строки, что вдвое превышает показатель GPT-5.6 Terra.
Модель уже доступна для пользователей тарифов Plus, Pro, Enterprise и Edu в сервисах ChatGPT Work и Codex, а также через API. Стоимость для разработчиков составляет $1 за 1 млн входных токенов, $0,05 за 1 млн кэшированных токенов и $5 за 1 млн выходных токенов.
По материалам:
dev.ua
OpenAIChatGPTЧат ботИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems