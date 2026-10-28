OpenAI представила GPT-6.1 Terra: модель стала дешевле и точнее

Компания OpenAI анонсировала выпуск новой ИИ-модели GPT-6.1 Terra, сочетающей зрительное восприятие, работу с компьютерными интерфейсами и улучшенные возможности мышления. Новинка ориентирована на автоматизацию ежедневных рутинных задач — от обработки документов и интерпретации чертежей до редактирования видео.

Стоимость использования и производительность

анонсе разработчиков указано, что стоимость использования GPT-6.1 Terra через API на 50% ниже по сравнению с предыдущими версиями GPT-5.6 Terra и GPT-6.1 Sol. Это делает массовую автоматизацию бизнес-процессов, таких как считывание счетов и их внесение в бухгалтерские системы, значительно более выгодной для компаний и разработчиков.

Модель демонстрирует существенный рост производительности в тесте Agents' Last Exam, где оценивается способность ИИ использовать компьютерные программы для выполнения сложных задач.

При среднем уровне соображений ее результаты на 15 процентных пунктов выше GPT-5.6 Terra, а стоимость выполнения одной задачи уменьшилась примерно втрое. Также разработчики отмечают, что GPT-6.1 Terra работает более чем в три раза быстрее GPT-6 Astra.

Меньше ошибок и лучшие результаты в программировании

Важным обновлением явилось снижение количества галлюцинаций и фактических ошибок.

Во внутренних тестах OpenAI на сложные запросы частота ошибок при низком уровне рассуждений упала с 53,6% у предыдущей модели до 16,7% у GPT-6.1 Terra, а при максимальных настройках снизилась до 4,3%.

В оценке программирования Terminal-Bench 4.0, новая модель решает 50,3% задач командной строки, что вдвое превышает показатель GPT-5.6 Terra.