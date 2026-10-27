Самые популярные цвета новых авто в Украине

36% от всех реализованных новых легковушек получили самую серую окраску.

Абсолютным фаворитом в этой «серой» команде стал популярный японский кроссовер Toyota RAV-4.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром

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Второе место в рейтинге водительских симпатий уверенно держит белый цвет, который выбрали 27 процентов покупателей. Наиболее массовой моделью в этом светлом оттенке оказался практичный и доступный Renault Duster.

Классические черные автомобили оказались только на третьем месте с показателем 17 процентов. Интересно, что в такой солидной расцветке украинцы чаще всего регистрировали премиальные внедорожники Toyota LC Prado.

Зеленый цвет кузова пришелся по душе 7 процентам отечественных автомобилистов. Здесь первенство снова завоевал универсальный кроссовер Renault Duster, который прекрасно смотрится в фирменной окраске.