0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые популярные цвета новых авто в Украине

Технологии&Авто
576
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Самые популярные цвета новых авто в Украине
Самые популярные цвета новых авто в Украине
36% от всех реализованных новых легковушек получили самую серую окраску.
Абсолютным фаворитом в этой «серой» команде стал популярный японский кроссовер Toyota RAV-4.
Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.
Второе место в рейтинге водительских симпатий уверенно держит белый цвет, который выбрали 27 процентов покупателей. Наиболее массовой моделью в этом светлом оттенке оказался практичный и доступный Renault Duster.
Классические черные автомобили оказались только на третьем месте с показателем 17 процентов. Интересно, что в такой солидной расцветке украинцы чаще всего регистрировали премиальные внедорожники Toyota LC Prado.
Зеленый цвет кузова пришелся по душе 7 процентам отечественных автомобилистов. Здесь первенство снова завоевал универсальный кроссовер Renault Duster, который прекрасно смотрится в фирменной окраске.
Замыкает пятерку лидеров синий цвет, который предпочли 5 процентов покупателей новых машин. Главным бестселлером среди синих автомобилей стал компактный городской хэтчбек Skoda Fabia.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems