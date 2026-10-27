Apple представила новый iPad mini с OLED-дисплеем и A20 Pro

Apple представила новый iPad mini с OLED-дисплеем и процессором A20 Pro. Планшет получил более тонкий и более легкий корпус, а также улучшенную защиту от воды и пыли. Предварительные заказы стартуют 28 октября, а цена начинается с $699.

Новый iPad mini получил OLED-дисплей и более тонкий корпус

Новый планшет получил больший 8,5-дюймовый Super Retina XDR OLED-дисплей, который также доступен с опцией нанотекстуры, как у iPad Pro, и имеет вдвое более высокую пиковую яркость по сравнению с предыдущим поколением — 1200 нит.

Несмотря на больший экран, новинка стала меньше и портативнее, толщиной всего 5,4 миллиметра. Он также защищает от воды и пыли по стандарту IP57.

Процессор A20 Pro обеспечивает более быструю работу ИИ и графики

За производительность в новом iPad mini отвечает 2-нанометровый процессор A20 Pro. Благодаря 7-ядерному графическому процессору с нейронными ускорителями в каждом ядре планшет обеспечивает до 4,5 раз более быструю работу искусственного интеллекта, чем у предшественника. В то же время новейшая графическая архитектура, включая динамическое кэширование, аппаратно-ускоренное затенение сетки и трассировку лучей, обеспечила в 2,7 раза более высокую производительность графики.

Конфигурация с 512 ГБ памяти оснащена двумя 16-ядерными нейронными процессорами, которые обеспечивают вдвое более высокую вычислительную мощность по сравнению с предыдущим поколением. Это ускоряет выполнение задач в таких приложениях, как Draw Things и Detail. A20 Pro также обеспечивает более чем вдвое более высокую пропускную способность объединенной памяти.

Вдобавок к этому, новый iPad mini получил сетевой чип Apple N1 для работы с Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, а также модем C2, который обеспечивает до 50% более высокую скорость передачи сотовых данных и лучшую энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением.

Кроме того, новый iPad mini получил акустический дисплей Acoustic Display и низкочастотные динамики, обеспечивающие более глубокие басы и более высокую громкость. Высокочастотные динамики разместили между стеклом и алюминиевым корпусом.

Дополняет обновление 12-мегапиксельная фронтальная камера Center Stage, перенесенная на боковой край корпуса для альбомной ориентации. Такое расположение удобнее для видеозвонков. Основная широкоугольная камера на 12 МП поддерживает Smart HDR 4 и записывает видео в формате 4K со скоростью 60 кадров/сек.

Цена и доступность нового iPad mini