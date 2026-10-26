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Ford отзывает более 102 тысяч авто из-за неисправного спидометра

Технологии&Авто
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Ford отзывает 102 159 пикапов F-Series 2025-2026 модельных лет
Ford отзывает 102 159 пикапов F-Series 2025-2026 модельных лет
Ford отзывает 102 159 пикапов F-Series 2025−2026 модельных лет из-за неисправности модуля приборной панели, которая может приводить к неправильным показателям спидометра и тахометра. Владельцев начнут извещать об отзыве 26 октября.
Об этом пишет издание Motor1.

Какие модели Ford попали под отзыв

Компания охватывает отдельные экземпляры Ford F-250, F-350, F-450, F-550 и F-600 Super Duty 2025 и 2026 модельных годов, а также F-150 и F-750 Super Duty 2026 года.
Проблему обнаружили не у всех автомобилей этих моделей, а только у тех, которые получили приборные панели из определенной партии поставщика.
По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), основная часть отзыва приходится на тяжелые пикапы Super Duty и F-600 — 91 588 авто. Еще 10570 случаев касаются F-150 2026 модельного года.

Что стало причиной

Причиной неисправности стал модуль, передающий данные для аналоговых стрелок спидометра и тахометра. Из-за его сбоя стрелки могут замирать, хаотично двигаться или показывать неправильную скорость движения и обороты двигателя.
Неисправный спидометр затрудняет контроль скорости и может привести к непреднамеренному превышению разрешенного лимита. Проблемы с тахометром, в свою очередь, могут помешать водителю вовремя заметить работу двигателя вне нормального диапазона.
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Ford не сообщала об авариях или травмах, связанных с этим дефектом. Для устранения неполадок дилеры будут заменять соответствующие модули приборной панели. Обновление программного обеспечения дистанционно не поможет, поскольку проблема связана с оборудованием.
Запасные детали должны поступить к дилерам в период с 7 по 11 декабря. Ремонт будет бесплатным. Владельцы могут проверить, подпадает ли их авто под отзыв, по VIN-коду на сайте Ford или в базе NHTSA, используя номер кампании 26V653.
По материалам:
Фокус
Авто
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