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Продажи Ford упали после отказа от популярных кроссоверов

Технологии&Авто
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Продажи Ford в США упали после отказа от популярных кроссоверов
Продажи Ford в США упали после отказа от популярных кроссоверов
Американский автопроизводитель Ford сообщил о снижении продаж в США по итогам третьего квартала на 6,6% по сравнению с прошлым годом — до 509 764 автомобилей. Причиной стал постепенный вывод из линейки кроссоверов Ford Escape и Lincoln Corsair.
Об этом сообщает Reuters.
Спад продаж компании совпадает с тенденциями конкурентов из Детройта, которые сдерживают жесткую конкуренцию со стороны азиатских автопроизводителей Toyota и Honda, чьи модельные ряды насыщены гибридными версиями.

Скачок цен на топливо и спрос на гибриды

Чрезвычайно высокие цены на бензин после войны США с Ираном, а также рост общих расходов на жизнь — от продуктов питания до страхования — подталкивают часть покупателей переходить с авто с прожорливыми двигателями на гибриды.
По данным отраслевой ассоциации AAA:
  • средняя цена обычного бензина в США в сентябре достигла 4,43 доллара за галлон;
  • годом ранее этот показатель составлял 3,20 доллара за галлон.
В руководстве Ford подтвердили агентству четкий рост спроса на гибридные силовые агрегаты, в частности, на линейке F-150.
Продажи доступного пикапа Ford Maverick с гибридным двигателем подскочили чуть более чем на 20% и достигли 41 970 единиц.
В то же время, общие квартальные продажи пикапов Ford, включая флагманскую линейку F-серии, выросли на 0,5% в годовом выражении — до 315 112 единиц.

Доступность новых авто остается под давлением

Несмотря на снижение ставок по автокредитам, финансовая доступность машин остается вызовом для покупателей.
Более высокие цены на транспортные средства и более низкая оценочная стоимость подержанных авто по программе trade-in увеличивают размер ежемесячных платежей.
По данным экспертов Cox Automotive, средняя цена сделки по покупке нового авто в августе выросла на 1,9% и достигла 50 089 долларов.
По материалам:
Діло
КроссоверАвто
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