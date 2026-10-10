Продажи Ford упали после отказа от популярных кроссоверов

Американский автопроизводитель Ford сообщил о снижении продаж в США по итогам третьего квартала на 6,6% по сравнению с прошлым годом — до 509 764 автомобилей. Причиной стал постепенный вывод из линейки кроссоверов Ford Escape и Lincoln Corsair.
Об этом сообщает Reuters.
Спад продаж компании совпадает с тенденциями конкурентов из Детройта, которые сдерживают жесткую конкуренцию со стороны азиатских автопроизводителей Toyota и Honda, чьи модельные ряды насыщены гибридными версиями.
Скачок цен на топливо и спрос на гибриды
Чрезвычайно высокие цены на бензин после войны США с Ираном, а также рост общих расходов на жизнь — от продуктов питания до страхования — подталкивают часть покупателей переходить с авто с прожорливыми двигателями на гибриды.
По данным отраслевой ассоциации AAA:
- средняя цена обычного бензина в США в сентябре достигла 4,43 доллара за галлон;
- годом ранее этот показатель составлял 3,20 доллара за галлон.
В руководстве Ford подтвердили агентству четкий рост спроса на гибридные силовые агрегаты, в частности, на линейке F-150.
Продажи доступного пикапа Ford Maverick с гибридным двигателем подскочили чуть более чем на 20% и достигли 41 970 единиц.
В то же время, общие квартальные продажи пикапов Ford, включая флагманскую линейку F-серии, выросли на 0,5% в годовом выражении — до 315 112 единиц.
Доступность новых авто остается под давлением
Несмотря на снижение ставок по автокредитам, финансовая доступность машин остается вызовом для покупателей.
Более высокие цены на транспортные средства и более низкая оценочная стоимость подержанных авто по программе trade-in увеличивают размер ежемесячных платежей.
По данным экспертов Cox Automotive, средняя цена сделки по покупке нового авто в августе выросла на 1,9% и достигла 50 089 долларов.