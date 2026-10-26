Сколько стоят самые популярные автобусы с пробегом

Украинский рынок автобусов с пробегом остается достаточно разнообразным по моделям и ценам.

По данным Института исследований авторынка, по состоянию на 22 октября 2026 года в онлайн-продаже находился 4061 подержанный автобус. Медианная стоимость составляла 9000 долларов, медианный год выпуска — 2006-й, а заявленный пробег — 450 тысяч километров. В то же время эксперты отмечают, что рынок объединяет транспорт разного назначения, поэтому цены могут существенно отличаться.

Больше всего предложений приходится на Mercedes-Benz Sprinter — 1148 объявлений, или 28,3% всего рынка. Медианная стоимость модели составляет 14 000 баксов. Такая популярность объясняется универсальностью автомобиля и широким выбором пассажирских модификаций. В то же время, значительное количество предложений создает высокую конкуренцию между продавцами, заставляя их уделять особое внимание техническому состоянию, комплектации и стоимости автомобилей.

Вторую позицию занимает Ford Transit с 210 объявлениями и медианной ценой 5050 долларов.

Далее расположились БАЗ А079 «Эталон» — 196 предложений за 5700 долларов и Богдан/Ataman A-092 — 141 объявление с ценой 5000 долларов. В более дорогом сегменте выделяется Volkswagen Crafter, представленный 124 автомобилями с медианной стоимостью 19 557 долларов. Volkswagen LT насчитывает 112 предложений за 7999 долларов, а Renault Master — 96 объявлений с ценой 14 650 долларов.

Аналитики отмечают, что большое количество объявлений не всегда свидетельствует о высоком спросе или быстрой продаже. Для оценки ликвидности необходимо учитывать продолжительность нахождения автомобиля на рынке и количество новых предложений. В массовом сегменте Sprinter покупатели имеют широкий выбор, в то время как менее распространенные модели могут сталкиваться с ограниченным спросом. Немаловажными факторами остаются год выпуска, количество пассажирских мест, тип кузова, комплектация и история обслуживания.

Отдельное внимание эксперты советуют уделять техническому состоянию транспорта. Медианный пробег в 450 тысяч километров не всегда означает критический износ, ведь коммерческие автомобили часто эксплуатируются интенсивно. Автобус с большим, но подтвержденным пробегом может оказаться выгоднее машины с меньшими показателями одометра и неизвестной историей ремонта. Перед покупкой важно проверять двигатель, трансмиссию, ходовую часть, кузов и состояние пассажирского салона.

Для дилеров главным критерием должна быть не только закупочная цена, но общая стоимость подготовки автобуса к перепродаже. В расходы могут входить техническое обслуживание, ремонт агрегатов, замена шин, восстановление кузова, салона и оформление документов. Нередко более дешевый автомобиль после ремонта обходится дороже исправного аналога. Поэтому перед закупкой важно оценивать потенциальные затраты, количество конкурентных предложений и возможную цену дальнейших продаж.

В общем, исследование показывает, что Mercedes-Benz Sprinter остается самой массовой моделью на украинском вторичном рынке автобусов. Ford Transit, Эталон и Богдан формируют значительную часть более доступного сегмента, тогда как Volkswagen Crafter и Renault Master представлены более дорогими предложениями.