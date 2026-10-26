Instagram появился на Apple TV

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Instagram выпустил приложение для медиаплееров Apple TV. Он позволяет смотреть Reels, длинные видео и прямые трансляции на большом экране.
Об этом сообщает MacRumors.
Телевизионная версия Instagram позволяет просматривать видео любимых авторов, искать новый контент и продолжать просмотр, начатый на другом устройстве. Meta позиционирует ее в качестве приложения для совместного просмотра с друзьями или семьей.
Когда вышел Instagram для Apple TV
Приложение, вероятно, вышло 23 октября — именно этой датой обозначена версия 66.0 для Apple TV. Еще 19 октября архивная страница Instagram в App Store указывала совместимость только с iPhone и iPad.
Instagram для Apple TV уже доступен в App Store и требует tvOS 26.0 или более поздней версии операционной системы.
На каких телевизорах уже работает Instagram
Meta начала тестировать Instagram для телевизоров в США в конце 2025 года на Amazon Fire TV. В феврале 2026-го приложение появилось на Google TV, а в июне — на телевизорах Samsung. Первоначально он был сосредоточен на автоматическом воспроизведении тематических подборок Reels, но позже компания добавила длинные видео и трансляции.
Версия для Apple TV вышла примерно через год после того, как Instagram наконец-то получил полноценное приложение для iPad.