Starlink изменяет стоимость и названия бизнес-тарифов с 1 ноября

С 1 ноября 2026 года изменится стоимость услуг спутникового интернета Starlink для бизнеса и государственных учреждений. Обновление касается тарифов, но объем доступных данных останется неизменным.

В Киевстаре объясняют , что изменения являются частью глобальной тарифной политики Starlink, направленной на развитие спутниковой инфраструктуры и повышение надежности и доступности сети.

Какие изменения предусмотрены

Вместе со стоимостью обновятся и названия двух тарифов:

Local Priority переименуют в Business («Бизнес»);

Global Priority станет Global Business (Глобальный бизнес).

Цена зависит от выбранного тарифа и региона обслуживания — в Украине или за рубежом. Обновленные условия и стоимость будут опубликованы на сайте Киевстара.

Указанная стоимость в гривне рассчитывается по официальному курсу НБУ по состоянию на 15 октября 2026 года — 44,9801 грн за доллар — и включает НДС в размере 20%. Окончательная сумма может быть изменена в зависимости от курса на дату выставления счета.

Клиенты, которые не согласны с новыми тарифами и хотят прекратить пользование услугой, должны сообщить об этом Киевстару до 30 октября 2026 года включительно, в соответствии с условиями договора.