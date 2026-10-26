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Starlink изменяет стоимость и названия бизнес-тарифов с 1 ноября

Технологии&Авто
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Starlink
Starlink
С 1 ноября 2026 года изменится стоимость услуг спутникового интернета Starlink для бизнеса и государственных учреждений. Обновление касается тарифов, но объем доступных данных останется неизменным.
В Киевстаре объясняют, что изменения являются частью глобальной тарифной политики Starlink, направленной на развитие спутниковой инфраструктуры и повышение надежности и доступности сети.

Какие изменения предусмотрены

Вместе со стоимостью обновятся и названия двух тарифов:
  • Local Priority переименуют в Business («Бизнес»);
  • Global Priority станет Global Business (Глобальный бизнес).
Цена зависит от выбранного тарифа и региона обслуживания — в Украине или за рубежом. Обновленные условия и стоимость будут опубликованы на сайте Киевстара.
Starlink изменяет стоимость и названия бизнес-тарифов с 1 ноября
Указанная стоимость в гривне рассчитывается по официальному курсу НБУ по состоянию на 15 октября 2026 года — 44,9801 грн за доллар — и включает НДС в размере 20%. Окончательная сумма может быть изменена в зависимости от курса на дату выставления счета.
Клиенты, которые не согласны с новыми тарифами и хотят прекратить пользование услугой, должны сообщить об этом Киевстару до 30 октября 2026 года включительно, в соответствии с условиями договора.
С вопросами новой стоимости или условий обслуживания можно обратиться к персональному менеджеру Киевстар.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
StarlinkТехнологии
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