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Электромобиль Ferrari Luce выходит на рынок США

Технологии&Авто
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Электромобиль Ferrari Luce выходит на рынок США
Электромобиль Ferrari Luce выходит на рынок США
Первый электромобиль Ferrari — модель Luce — обойдется в США от 560 800 долларов, а поставки американским клиентам запланированы на второй квартал 2027 года.
Интересно, что базовый ценник оказался примерно на 80 000 долларов меньше суммы в 640 000 долларов, фигурировавшей в новостях о Luce с момента ее презентации в мае.
Во время презентации Luce в Риме 25 мая компания Ferrari не объявила цену для рынка США, а назвала стоимость в Европе — 550 000 евро. Большинство СМИ, включая нас, перечислили эту сумму по тогдашнему курсу и получили примерно 640 000 долларов. Проблема в том, что цены на автомобили в Европе обычно указываются уже с учетом НДС, а в Италии его ставка составляет 22%.
Если вычесть налог, то в Италии Luce стоит около 450 800 евро. По нынешнему курсу это составляет около 506 тысяч долларов. Следовательно, цена для США примерно на 55 000 долларов выше той, которую платит итальянский покупатель без учета налогов. К тому же американским покупателям придется дополнительно уплатить налог с продаж.
Отчасти такая разница обусловлена ​​торговой политикой. На автомобили, производимые в Европе, в США сейчас действует пошлина в размере 15%; В прошлом году Ferrari уже повысила цены на некоторые модели в своем американском ассортименте, чтобы компенсировать эти расходы.
По мнению аналитиков, все это никак не замедлит продажи. Ferrari распродала всю квоту модели Luce на 2026 год — чуть менее 500 экземпляров — менее чем за два месяца, причем значительную часть заказов обеспечил рынок Китая. В августе первое серийное шасси было продано за 40 миллионов долларов на благотворительном аукционе в пользу фонда Ferrari Foundation.
Модель Luce оснащена четырьмя электродвигателями (по одному на каждое колесо), вместе выдают 1035 л.с. Автомобиль построен на базе 800-вольтовой архитектуры, имеет аккумуляторный блок емкостью 122 кВт*ч от компании SK On и поддерживает подзарядку мощностью до 350 кВт. По оценкам Ferrari, запас хода по циклу WLTP составляет 529 км.
По материалам:
Autogeek
Авто
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