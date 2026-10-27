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iOS 27.2: Apple обновила Siri и исправила более 160 уязвимостей

Технологии&Авто
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Apple исправила более 160 уязвимостей безопасности
Apple исправила более 160 уязвимостей безопасности
Apple выпустила iOS 27.2 — первое крупное обновление операционной системы iOS 27. Оно добавляет новые возможности Siri с искусственным интеллектом, контекстные рекомендации в сообщениях, обновление FaceTime и другие функции. Также компания поправила более 160 уязвимостей безопасности.

Siri получила новые возможности искусственного интеллекта

Siri с поддержкой ИИ теперь может вспоминать предварительные разговоры и использовать дополнительные источники информации, включая фотографии в сообщениях, события календаря и голосовые сообщения. Ассистент также получил поддержку французского, японского, корейского, португальского и испанского языков.
В то же время функция до сих пор недоступна в Украине и требует iPhone 15 Pro или более новой модели.

Изменения появились в сообщениях и фотографиях

В программе «Сообщения» появились контекстные рекомендации, позволяющие, например, отслеживать посылки или добавлять приглашения в календарь.
Apple Music получила черно-белую иконку и обновленный интерфейс, а в программе «Фото» добавили редактирование подписей в совместных альбомах, защиту от дубликатов и напоминание о завершении срока их действия.
Также система с помощью SynthID маркирует некоторые изображения, созданные или отредактированные ИИ.

FaceTime и Apple TV

Обновление расширяет возможности FaceTime: функция Dual Capture теперь работает во время групповых вызовов и позволяет одновременно использовать переднюю и заднюю камеры.
В Apple TV появилась поддержка профилей на iPhone и iPad, а функция Multiview позволяет просматривать до четырех спортивных трансляций одновременно.
Для iPhone Duo добавили поддержку Apple Pencil USB-C и функцию Edge Light для подсветки лица во время видеовызова. Среди других изменений — новые автоматизации в программе «Команды», обновление «Подкастов» и «Игорь», а также упоминания о годовщине контактов в программе «Телефон».

Apple исправила более 160 уязвимостей безопасности

iOS 27.2 также содержит более 160 исправлений уязвимостей безопасности. По данным Apple, ни одну из них не использовали в активных атаках.
По материалам:
mezha.media
AppleИИ
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