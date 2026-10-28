85% экспертов SoftServe считают, что роботы станут привычными в быту через 5−10 лет

Большинство опрошенных экспертов по робототехнике SoftServe считают, что роботам понадобится минимум 5−10 лет, чтобы стать привычной частью повседневной жизни. В ближайшие годы в быту могут распространиться узкоспециализированные роботы по уборке, уходу за садом и выполнению других домашних задач.

Об этом свидетельствуют результаты внутреннего опроса инженеров-робототехников SoftServe, сообщает пресс-служба компании.

Когда роботы станут привычными в повседневной жизни

Внутренний опрос инженеров-робототехников SoftServe показывает следующие цифры: на вопрос, когда работы станут обычной частью жизни, 44% респондентов ответили, что это произойдет через пять-десять лет, а еще 41% считают, что на это уйдет более десяти лет.

Особенно много времени для внедрения в массовый быт, по мнению опрошенных инженеров, потребуют полноценные универсальные гуманоидные роботы, способные выполнять практически любые задачи.

«Часто прогрессом в робототехнике считают появление одного робота, который умеет всё. На самом деле этот прогресс обычно происходит задача за задачей. Робот должен выполнять что-то надежно, безопасно и по доступной цене в реальной, непредсказуемой среде, а не просто впечатлять на демонстрации», — комментирует руководитель отдела робототехники в SoftServe Любомир Демкив.

Какие роботы могут стать популярными в ближайшие годы

Вместе с тем, 51% опрошенных считают, что в ближайшие пять лет роботы несколько улучшат их жизнь, а 20% надеются на существенное улучшение.