Самые продаваемые в мире автомобили: сентябрь 2026 года (рейтинг)
В рейтинге наиболее продаваемых моделей в мире за 2026 год, Tesla Model Y занимает 1-е место (+8,3%), опережая исторического лидера Toyota Corolla (-3,5%).
Об этом сообщает focus2move.com.
Мировой рынок автомобилей сокращается с начала года, начиная с сентября 2026 года, причем потери распределяются между большинством крупнейших брендов.
Продажи — с начала года в сентябре 2026 года на уровне 62 743 875 единиц, что на 3,2% меньше, чем в предыдущем году.
Наиболее продаваемые модели — с сентября 2026 года
- Tesla Model Y +8,3%
- Тойота Королла -3,5%
- Ford F-серии -4,9%
- Тойота Рав4 -22,2%
- Хонда CR-V -0,9%
- Шевроле Сильверадо -3,7%
- Тойота Камри +1,6%
- Хюндай Туксон +0,1%
- Киа Спортейдж +0,9%
- Фольксваген Тигуан +2,0%
- Тойота Хайлюкс -4,2%
- Подбор рампы +24,7%
- Тойота Ярис +2,2%
- Geely Xingyuan -9,6%
- GMC Сьерра -1.0%
- Тесла Модель 3 -13,8%
- Хонда Цивик -3,4%
- Мазда CX-5+16,6%
- Киа Селтос +25,8%
- Honda HR-V -1,7%
Только две модели из первой двадцатки демонстрируют рост более 20%: Kia Seltos (+25,8%) и пикап Ram (+24,7%). Обе значительно опережают снизившийся на 3,2% рынок.
Mazda CX-5 (+16,6%) — единственная другая модель, демонстрирующая двузначные показатели, а Tesla Model Y (+8,3%) — единственная из лидеров объемов продаж, которая растет значительными темпами.
Девять моделей из первой двадцатки демонстрируют рост, но этот рост сосредоточен в нескольких моделях. Hyundai Tucson (+0,1%), Kia Sportage (+0,9%) и Toyota Camry (+1,6%) едва заметно показывают положительные результаты.
Падения
Toyota Rav4 (-22,2%) демонстрирует наибольшее падение в рейтинге и занимает 4 место по объему продаж. Это самый яркий случай потери импульса моделью с высоким рейтингом, а разрыв с рыночным показателем -3,2% значительный.
Другие модели Toyota двигаются в разных направлениях. Camry (+1,6%) и Yaris (+2,2%) демонстрируют умеренный рост, тогда как Corolla (-3,5%) примерно соответствует рыночному показателю, а Hilux (-4,2%) немного слабее. Пять моделей Toyota в первой двадцатке имеют результаты от -22,2% до +2,2%, что показывает, насколько сильно может расходиться ассортимент одного бренда.
Пикапы разделились
+24,7% у Ram — это второй лучший результат в топ-20, но Ford F-серии (-4,9%), Chevrolet Silverado (-3,7%) и Toyota Hilux (-4,2%) падают, каждый примерно на рыночный уровень или немного больше. GMC Sierra (-1,0%) держится лучше, падая менее чем на треть от падения рынка.
Таким образом, результат Ram резко контрастирует с остальной группой и изменяет картину сегмента в двух направлениях.
Все три модели Honda в первой двадцатке имеют отрицательные показатели: CR-V (-0,9%), HR-V (-1,7%) и Civic (-3,4%). Разрыв невелик, и CR-V и HR-V падают явно меньше рынка. У Honda нет модели со значительным ростом и ни одной со стремительным падением, что контрастирует со значительными колебаниями в модельном ряду Toyota и с двумя резко расходящимися моделями Tesla.
Наиболее продаваемые модели электромобилей/гибридных авто
По состоянию на сентябрь 2026 года.
- Tesla Model Y +8,3%
- Geely Xingyuan -9,6%
- Тесла Модель 3 -13,8%
- BYD Дельфин +25,9%
- Fang Cheng Bao Tai 7+1939,3%
- Юань BYD вырос на 16,1%
- BYD Song Pro -0,2%
- Литий-и6 +39558,7%
- МГ 4+193,3%
- Новый двигатель Leap Motor A10
Электрифицированный сегмент в целом растет на 3,5% с начала года и составляет 19,8% общего объема отрасли, но данные на уровне моделей показывают, что этот рост обеспечивается отдельными моделями, а не распределяется равномерно.
Выводы
У Toyota одна модель падает на 22,2%, а другие немного растут. Tesla сочетает растущую Model Y с падающей Model 3.
Kia сочетает сильный Seltos с едва положительным Sportage, а Ram отрывается от других пикапов.
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