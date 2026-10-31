Как водители рискуют испортить зимние шины еще до морозов

Раннее переобувание может не только сократить срок службы покрышек, но и негативно повлиять на безопасность движения.

Об основных рисках использования зимней резины в теплую погоду рассказывают журналисты MMR.net.ua.

Зимние шины предназначены для эксплуатации при низких температурах. Благодаря специальному составу резиновой смеси они сохраняют эластичность в холодную погоду, обеспечивая необходимое сцепление с дорожным покрытием. При температуре +10…+15°C такая резина становится чрезмерно мягкой, что ускоряет ее износ во время движения теплым асфальтом.

Использование зимних шин в неподходящих температурных условиях может сократить их ресурс на 20−30%. Если при нормальной эксплуатации качественные покрышки способны прослужить три-четыре сезона, то регулярные поездки по теплым дорогам могут существенно уменьшить этот срок. Кроме того, протектор часто изнашивается неравномерно.

Еще одной проблемой становится ухудшение сцепления с дорогой. Из-за мягкости резиновой смеси и особенностей конструкции протектора зимние шины на теплом сухом или мокром асфальте могут уступать пожилым по эффективности торможения. По отдельным оценкам разница в длине тормозного пути способна достигать 10−15%, хотя фактические показатели зависят от модели шин, температуры и состояния дорожного покрытия.

Особое внимание следует уделять поведению автомобиля во время дождя. Зимние покрышки имеют многочисленные ламели и специальные канавки, предназначенные, прежде всего, для работы на снегу и холодном дорожном покрытии. На теплом мокром асфальте они не всегда обеспечивают такую ​​же эффективность, как качественные летние шины. В то же время устойчивость к аквапланированию зависит от конкретного рисунка протектора, его глубины и скорости движения.

Преждевременное установка зимних шин также может сказаться на экономичности автомобиля. Более мягкая резиновая смесь и особенности протектора способны увеличивать сопротивление качению, из-за чего двигателю нужно тратить больше энергии для поддержания скорости. По оценкам, приведенным в материале, дополнительные расходы топлива могут составлять 3−7%, хотя этот показатель существенно зависит от характеристик покрышек и условий эксплуатации.

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Отдельным вопросом остается безопасность дорожного движения. Если шины не соответствуют фактическим погодным условиям, это может повлиять на управляемость автомобиля, особенно во время экстренного торможения или резких маневров. В то же время, сам факт использования зимних шин в теплую погоду не означает автоматической вины водителя в ДТП или отказа страховой компании в выплате компенсации.

Специалисты рекомендуют ориентироваться не только на календарь, но прежде всего на температуру воздуха и прогноз погоды. Распространенным ориентиром для перехода на зимние шины устойчивое снижение среднесуточной температуры примерно до +7°C. Однако если в ближайшие дни прогнозируют заморозки, снег или гололед, откладывать замену резины не стоит.